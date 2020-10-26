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Bağcılar'da boş arsada başından vurulmuş erkek cesedi bulundu

BAĞCILAR'da boş arsada başından vurulmuş erkek cesedi ve yanında bir tabanca bulundu. Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.

26 Ekim 2020 Pazartesi 10:02
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Bağcılar'da boş arsada başından vurulmuş erkek cesedi bulundu

Olay, İnönü Mahallesi'nde boş bir arsada 22.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, boş arsada dolaşan vatandaşlar 25 yaşlarındaki S.Ö. adlı kişinin başından vurulmuş ve yanında tabanca olduğunu gördü. Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde başından vurulmuş olan S.Ö.'nün  öldüğü belirlendi. Polis olay yerini güvenlik şeridi içine aldı. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede araştırma yaptı. Yapılan araştırma sonrasında S. Ö.'nün cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
BağcılarCesetIntiharCinayet
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