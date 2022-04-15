Bağcılar Belediyesi'nin yeni başkanı Abdullah Özdemir oldu

İSTANBUL - Sağlık sorunları sebebiyle Bağcılar Belediye Başkanlığı görevinden istifa ettiğini açıklayan Lokman Çağırıcı, bugün gerçekleşen törenle görevi Abdullah Özdemir'e devretti.



Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, geçtiğimiz gün görevinden istifa ettiğini sosyal medya hesabından duyurmuştu. İstifa haberinin ardından yapılan grup toplantısında AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de Bağcılar Belediye Başkan adaylarının Abdullah Özdemir olduğunu açıkladı. Bağcılar Belediye Meclisi, yeni belediye başkanını seçmek için toplandı. AK Parti Grubu'nun adayı olarak gösterilen Abdullah Özdemir, Bağcılar Belediye Başkanı seçildi. Abdullah Özdemir 37, İYİ Parti'nin adayı Hafize Ayşe Çelebi ise 5 oy aldı. Bağcılar Belediye Meclisi'nde yapılan seçimin ardından belediye başkanlık makamında devir teslim töreni yapıldı. Önceki başkan Lokman Çağırıcı, Abdullah Özdemir'e görevi devretti.



Törene, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Rabia Kalender İlhan, başkan yardımcıları, parti temsilcileri ve belediye çalışanları katıldı.



AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de Lokman Çağırıcı ve Abdullah Özdemir'e hayırlı olsun dileklerinde bulundu.





"KARDEŞİMİZE BAŞARILAR DİLİYORUM"



Başkanlık odasında yapılan törende Lokman Çağırıcı, "Bundan 23 yıl önce başladığımız Bağcılar Belediyesi'ndeki yolculuğumuz geçen gün itibariyle Salı günü son buldu. Gönül isterdi ki dönem sonuna kadar bunu tamamlayalım ama maalesef aileden gelen ırsi bir kalp rahatsızlığı, 10 yıl önceki rahatsızlık yine ana damar üzerinden tekrarlaması sonucu maalesef böyle bir karar almak zorunda kaldım. Bağcılarımıza gerçekten güzel eserler bıraktığımıza inanıyorum. Ben başkanımıza, Abdullah kardeşimize başarılar diliyorum. Rabbim inşallah bahtını açık eylesin. Vatana, millete, İslam'a hizmet ederek güzel nesiller yetiştirmesinde de kendisini vesile kılsın diyorum" ifadelerini kullandı.





CUMHURBAŞKANI'NA TEŞEKKÜR EDERİM



Başkanlık mührünü 39 yaşındaki Özdemir'e teslim ederken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Lokman Çağırıcı, "Allah ondan razı olsun. Gerçekten hayatımıza yön verdi. Böyle güzel bir beldeye de hizmet etme fırsatı verdi. Kendilerine şükranlarımı sunuyorum. Ömrümün yettiği sürece davası davamdır. O davanın bir neferi olarak çalışmaya devam edeceğim. Rabbim her birimizin yar ve yardımcısı olsun" ifadelerini kullandı.





"HİZMET BAYRAĞINI ÇOK YUKARILARA TAŞIMA GAYRETİ İÇERİSİNDE OLACAĞIZ"



Abdullah Özdemir ise, "2006 yılında Gençlik Kolları ile başlayan siyaset hayatımızda, Gençlik Kollar Başkanlığı akabinde Bağcılar ve Büyükşehir Belediye meclis üyeliği ile devam ettik. Başkanımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Böyle bir durum neticesinde bir bayrak değişimi söz konusu. Değerli başkanım Lokman Çağırıcı ile uzun soluklu birlikte çalışma fırsatımız oldu. Bağcıların çocuğuyuz. Belediyemizin kuruluşundan bugüne kadar kat etmiş olduğu mesafeyi çok iyi biliyorum. Bunu hep beraber yaşadık. Başkanlarımıza çok çok teşekkür ediyorum, bir Bağcılar ferdi olarak. Bizler de bu hizmet bayrağını çok çok yukarılara taşıma gayreti içerisinde olacağız. Ekibimizle, arkadaşlarımızla hep beraber omuz omuza kol kola büyüme gayreti içerisinde olacağız" diye konuştu.



Lokman Çağırıcı ve Abdullah Özdemir, başkanlık odasında yapılan teslim töreninin ardından belediye binasında da konuşma yaptı. Binada herkesten helallik alan Çağırıcı'ya Özdemir, çiçek takdim etti.