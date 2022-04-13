Bağcılar Belediye Başkanı Çağırıcı, istifa etti

Kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Twitter hesabından açıklama yapan Çağırıcı, 15 yıldır Bağcılar Belediye Başkanlığı görevini yerine getirdiğini belirterek, "Daha önce mevcut olan kalp sorunlarımın tekrarlaması sonucu, beni çok sevdiğim Bağcılar halkına hizmetten alıkoyacağı gerekçesiyle karşı karşıya kaldım. Kıymetli hekimlerimizle yaptığımız istişareler neticesinde, görevi bırakmam gerektiği kanaatine vardım. Dolayısıyla 13.04.2022 tarihi itibarıyla Bağcılar Belediye Başkanlığı görevimden istifa etme kararı aldım" dedi.