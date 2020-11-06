BABA VE ÜVEY ANNE TUTUKLANDI!

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilen şüpheliler, savcılığa ifade verdi. Şüpheli Nezih Çinkitaş ifadesinde akşam eve geldiğinde kızının cansız bedenini gördüğünü öne sürerek “Boynunda kesikler olduğunu lambayı açınca gördüm. Olayda kullanıldığını düşündüğüm bıçağın sapını alarak pencerenin önünde ışığa tuttum, ne olduğunu anlamaya çalıştım. Bıçakta parmak izlerimin çıkması gayet normaldir" diye konuştu.

Eşiyle 6,5 yıldır boşanma aşamasında olduğunu da dile getiren şüpheli, ifadesinde “Eşimin benim aleyhimdeki beyanlarını kabul etmiyorum. Bana daha önce 'Benim isteyip de öldüremeyeceğim kimse dünyada yoktur, ben birini öldürdüm ama kimse bilmiyor' şeklinde sözler söylemiştir" dedi.



"OLAYIN FAİLİ BÜYÜK İHTİMALLE EŞİM ŞEHNAZ"

Maktulün eşiyle arasının iyi olmadığını da iddia eden şüpheli baba Nezih Çinkitaş, “Kızımın öldürülmesi olayında, olayın faili büyük ihtimal eşim Şehnaz çıkacaktır. Kızım ile Şehnaz'ın arası iyi değildi, hatta bir keresinde darp ettiğini gözümle gördüm. Olaya annem de şahittir. Benim bu olayla uzaktan yakından bir ilgim yoktur. Hayatım mahvoldu, 20 yıldan beri şüpheli durumda yaşıyorum. Suçlamayı kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.



"ÜVEY KIZIMI NEZİH'İN ÖLDÜRDÜĞÜNDEN EMİNİM"

Şüpheli Şehnaz Çinkitaş ise ifadesinde “Üvey kızım Hande'yi eşim Nezih'in öldürdüğünden eminim. Buna dair savcılığa dilekçede sunmuştum. Zaten son 1 yıldır oğlumla birlikte bu işi Nezih'in yaptığından şüpheleniyorduk. Nezih'in aleyhimdeki beyan ve suçlamalarının hepsi uydurmadır. Ben hiçbir zaman maktulü kastederek kendisine 'Bak kurtulduk' şeklinde şeyler söylemedim. Kendisi ile şu an boşanma aşamasındayız. Ben sabah evden çıktığımda maktul uyuyordu. Maktulün böbrek rahatsızlığı vardı, bu nedenle altında hasta bezi vardı. Maktul ile aramızda ara sıra temizlikle ilgili tartışmalar olsa da aramız gayet iyiydi. Ben ne biliyorsam hepsini söyledim, benim üvey kızımın öldürülmesinde en ufak bir ilgim yoktur. Suçlamayı kabul etmiyorum, serbest bırakılmayı talep ediyorum" şeklinde beyanda bulundu.



ŞÜPHELİLER TUTUKLANMA TALEBİYLE SULH CEZA HÂKİMLİĞİNE SEVK EDİLDİ

Anadolu 4'üncü Sulh Ceza Hâkimliği de şüpheliler Şehnaz Çinkitaş ve Nezih Çinkitaş'ın üzerine atılı suçları işlediklerine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delilleri, şüphelilerin kaçma ihtimalini değerlendirerek adli kontrol hükümlerinin bu aşamada yetersiz kalacağına kanaat getirdi. Hâkimlik şüphelilerin “Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmeö ve “Altsoydan akrabayı öldürmek" suçlarından ayrı ayrı tutuklanmalarına karar verdi.



NE OLMUŞTU

Kadıköy, İçerenköy'de 4 Ocak 2001 yılında meydana gelen olayda 6. sınıf öğrencisi Hande Çinkitaş, evinde öldürülmüş olarak bulunmuştu. Polis olayla ilgili yaptığı incelemede küçük kızın başına bir çekiçle vurularak öldürüldüğünü ayrıca boğazının ve sağ bileğinin kopma noktasına gelinceye kadar kesildiğini tespit etmişti. Şüpheli ya da şüphelilerin Hande Çinkitaş'ı 13 yerinden bıçakladığı belirlenmişti. Polis tarafından bu güne kadar yapılan çalışmalarda katil ya da katillere ulaşılamamıştı. Polisin hiç kapatmadığı dosyada Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler dosyayı titizlikle incelenmişti. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte cinayet mahallinden alınan tüm eşyaların tekrar DNA testine tabii tutulmasına karar verilmişti. Bu çalışma sonucu Hande Çinkitaş'ın elindeki kendi saçlarında ve olayda kullanıldığı tespit edilen bıçağın keskin kenarında yeni deliller bulunduğu öğrenilmişti. Savcılık talimatıyla baba Nezih Ç. ile üvey anne Şehnaz Ç. geçtiğimiz Pazartesi günü gözaltına alınmıştı.