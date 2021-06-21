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Aynı kadınla gönül ilişkisi nedeniyle öldürüldüğü ortaya çıktı

ÜMRANİYE'de bacağından yaralı halde direksiyonu başına geçtiği otomobiliyle kaza yapan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Durdu Ertürk'ün(38) gönül ilişkisi nedeniyle vurulduğu ortaya çıktı. Ertürk'ün beraber olduğu kadınla gönül ilişkisi yaşayan Metin Ö., gözaltına alınıp, tutuklandı.

21 Haziran 2021 Pazartesi 10:52
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Aynı kadınla gönül ilişkisi nedeniyle öldürüldüğü ortaya çıktı

Durdu Ertürk, 17 Haziran günü, aracında tartıştığı bir kişi tarafında bacağından tabancayla vuruldu. Saldırgan kaçarken Ertürk, yaralı halde otomobili ile hastaneye gitmek istedi. Ancak direksiyon hakimiyetini kaybedip, kaza yaptı. Çevredekiler tarafından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ertürk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.   

POLİS ŞÜPHELİYİ GÖZALTINA ALDI

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri başlattıkları araştırmalar sonunda Durdu Ertürk'ün gönül ilişkisi yaşadığı kadınla birlikteliği olan Metin Ö. tarafından vurulduğunu belirledi. Metin Ö., olaydan 2 gün sonra Ümraniye'de düzenlenen operasyonla yakalandı. Adresinde 2 tabanca ele geçirilen ve poliste 31 kaydı olan şüpheli, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ÜmraniyeKadın CinayetiDurdu Ertürk
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