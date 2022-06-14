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Ayedaş’tan Adalar’a 100 milyon liralık deniz altı yatırımı

İstanbul Anadolu Yakası EDAŞ (Ayedaş), İstanbul’un simgelerinden olan Adalar ilçesi için 2021 yılında çalışmalarına başladığı deniz altı yatırımlarını 2022 yılının ilk yarısında tamamladığını duyurdu. Şirket böylece sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla 100 milyon lira tutarında yatırım yaptığını açıkladı.

14 Haziran 2022 Salı 10:32
Ayedaş’tan Adalar’a 100 milyon liralık deniz altı yatırımı

Ayedaş üç fazdan oluşan yatırım kapsamında; Dragos ile Burgazada arasında yaklaşık 7 kilometre, Dragos ile Heybeliada arasında yaklaşık 4,5 kilometre ve Büyükada ile Heybeliada arasında yaklaşık 1,5 kilometre olmak üzere toplamda 13 kilometrelik orta gerilim deniz kablosu tesis etti.

SON TEKNOLOJİ ÜRÜNÜ KABLOLAR KULLANILDI

Ayedaş’ın gerçekleştirdiği yatırım kapsamında tesis edilen kabloların, tedarik sürekliliğini sağlamak ve hizmet kalitesini artırmak için son teknoloji yöntemlerine göre ve deniz altı koşullarında uzun yıllar çalışmaya uygun olarak üretimi sağlandı. Tek parça olarak tesis edilerek hizmete alınan kablolar sayesinde, Adalar ilçesinin elektrik tedarik sürekliliğine ilişkin risklerin minimum seviyeye indirilmesi hedeflendi.

Daha önce de kapasite artışı ve tedarik sürekliliğini sağlamak adına, 2014 ve 2020 yılları arasında Adalar İlçesi’nde yatırımlar yapan şirket, yaklaşık 32 kilometre orta gerilim deniz kablosu, bağlantılarının yapılması için yaklaşık 7 kilometre orta gerilim kara kablosu, bir adet Dağıtım Merkezi ve bir adet güç trafosu tesis ederek kullanıcılarının hizmetine sundu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
EDAŞAYEDAŞAdalar
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