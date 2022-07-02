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Aydos'taki gölet sivrisineklere karşı dezenfekte edildi 

Sancaktepe Belediyesi Veteriner İşleri Şefliğine bağlı ekipler vektör özelliği taşıyan ve insanlara hastalık bulaştırabilen sivrisinek ve karasinek gibi canlılara yönelik ilaçlama çalışmalarına yaz ayının gelmesiyle başladı. Aydos ormanı bölgesindeki gölet karada ve suda gidebilme özelliğine sahip amfibik araç ve havada etkili biodoren ile dezenfekte edildi.

02 Temmuz 2022 Cumartesi 15:53
Aydos'taki gölet sivrisineklere karşı dezenfekte edildi 

Vektörlerle 4 mevsim mücadele edilebilen ekipmanlar ile park ve bahçelerden su kanallarına, rögarlardan derelere kadar üreme ve yaşam alanlarını kontrol altında tutma özelliğine sahip. Biodrone ile havadan, amfibik araçla engebeli arazi ve derelerde, çevreye ve diğer canlılara zarar vermeyen ürünler kullanılacak. Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü'nün çalışmaları yerinde takip etti. Döğücü, amfibik araç ile gölete girerek dezenfekte işlemini inceledi.

Çalışmalara ilişkin konuşan Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, "Vektörlerle mücadelemiz yıl boyunca 10 araç ve 22 personelle devam ediyor. Yine ilçemiz genelinde yaptığımız belirlemede sivrisinek üreme alanları tespit edildi. Bu tespit edilen alanlara müdahaleler yapılmaya devam ediliyor. 19 mahallemizde gece gündüz ilaçlamalarımız devam ediyor” dedi.

7 BİNİN ÜZERİNDE ÜREME ALANI TESPİT ETTİK

İlçe genelinde 7 binin üzerinde sivrisinek üreme alanı tespit edildiğini belirten Döğücü, "Bu alanlar su bidonları, su birikintileri, derler ve havuzlar gibi tespit ettiğimiz alanları biyolojik ürünlerle düzenli şekilde müdahaleler yapılmaya devam ediliyor.19 mahallemizde her gece ilaçlamalarımıza devam ediyoruz. Araç ve personelin ulaşamadığı yerlerde ise amfibik ve insansız hava araçlarıyla belirli periyotlarla biyolojik ürünlerle de mücadelemiz sürdürülmektedir. Vatandaşlardan gelen talep ve şikayetlerle doğrultusunda da oralara da gerekli müdahaleler de yapılmakta" diye lkonuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sancaktepe BelediyesiAydosAydos OrmanıIlaçlamaDezenfekteGöletSu
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