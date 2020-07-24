Ayasofya güne böyle başladı

Kalabalık artıyor

Ayasofya Camii'nde bugün kılınacak namaz öncesi vatandaşlar geceyi caminin çevresinde geçirdi. Gün ağardığında bölgede yoğunluğun arttığı görüldü.

Ayasofya Camii'nde kılınacak cuma namazı öncesi vatandaşlar dün akşam saatlerinden itibaren cami çevresinde toplandı. Geceyi cami çevresinde sabahlayarak geçiren vatandaşlar, gün ağarınca bir araya gelerek dualar okudu. Tekbirler getirerek dua eden vatandaşlar, cuma namazını beklemeye başladı.

Polis bariyerini aşan kalabalık Ayasofya Camii'ne doğru koştu

POLİS bariyerini aşan kalabalık Ayasofya Camii'ne doğru koştu.

Bugün kılınacak cuma namazı ile ibadete açılacak Ayasofya Camii'nin çevresinde dün akşam saatlerinden itibaren geniş güvenlik önlemleri alındı. Çevrede birçok yol bariyerlerle kapatıldı.

Ayasofya'ya girmek isteyen vatandaşlar güvenlik kontrol noktalarında yoğunluk oluşturmaya başladı. İlerleyen saatlerde bariyer önündeki kalabalık arttı. Çemberlitaş yönünde bariyerleri aşan kalabalık koşarak Ayasofya'ya ilerliyor.

Ayasofya'nın açılışına yerli ve yabancı basından yoğun ilgi

AYASOFYA'da kılınacak ilk namaza yerli ve yabancı çok sayıda basın mensubu yoğun ilgi gösteriyor.

Danıştay'ın kararının ardından bugün ibadete açılacak olan Ayasofya'da kılınacak cuma namazını takip etmek isteyen yerli ve yabancı basın mensupları yoğun ilgi gösterdi. Çok sayıda basın mensubu sabahın erken saatlerinden itibaren akredite olmak için akredite noktasına geldi. Burada işlemleri tamamlanan basın mensupları minibüslerle alana götürülüyor.