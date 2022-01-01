Ayasofya Camii'nde yılın ilk namazı kılındı

Ayasofya Camii'nde yeni yılın ilk sabah namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın katılımıyla kılındı. Sabah namazında caminin içi doldu. Caminin içi dolduğu için cemaatin bir kısmı namazlarını avluda kıldı. Namazın ardından dualar edildi.
DHA
AYASOFYA Camii'nde yılın ilk sabah namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın katılımıyla kılındı.
Ayasofya Camii'nde yeni yılın ilk sabah namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın katılımıyla kılındı. Sabah namazında caminin içi doldu. Caminin içi dolduğu için cemaatin bir kısmı namazlarını avluda kıldı. Namazın ardından dualar edildi.
DHA