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Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde 23 Nisan kutlamaları

İstanbul Valiliği ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde bir etkinlik düzenlendi.

Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde 23 Nisan kutlamaları

İstanbul Valiliği ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde bir etkinlik düzenlendi.

23 Nisan 2019 Salı 14:36
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Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde 23 Nisan kutlamaları

İSTANBUL - Etkinliklere İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan ve çocuklar katıldı.

Türkiye, KKTC, Pakistan, Kuzey Makedonya, Rusya, Hindistan, Meksika ve Estonya'dan çocukların katıldığı Halk Oyunları Festivali, renkli ve eğlenceli görüntülere sahne oldu. Etkinlikte resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. 

Program sonunda Ekrem İmamoğlu, çocuklar ve velileriyle fotoğraf çektirdi. 

DHA

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Avrasya Gösteri Ve Sanat Merkezi23 Nisan
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