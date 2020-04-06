Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
AVM'nin merdivenleri altına girdi: 2'si ağır 3 yaralı
AVM'nin merdivenleri altına girdi: 2'si...
Ceyhan Belediyesi'nde yeni başkan Hülya Erdem
Ceyhan Belediyesi'nde yeni başkan Hülya...
İngiltere’de korkutan rakam!
İngiltere’de korkutan rakam!
Nostaljik tramvay 'son' seferlerini yapıyor
Nostaljik tramvay 'son' seferlerini yapıyor
Başkan Savaş: Yaklaşık 2 aydır bu hastalığı geçirdiğimizi düşünüyorum
Başkan Savaş: Yaklaşık 2 aydır...
İş fırsatları için hemen tıkla!
Flaş Haber
Can kaybı 574'e yükseldi
Kapat

AVM'nin merdivenleri altına girdi: 2'si ağır 3 yaralı

AVCILAR'da yabancı uyruklu 3 kişinin içinde bulunduğu otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile bir alış veriş merkezinin merdivenlerinin altına girdi. Kazada, 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

06 Nisan 2020 Pazartesi 09:12
0 Okunma
AVM'nin merdivenleri altına girdi: 2'si ağır 3 yaralı

Kaza, saat 20.30 sıralarında Avcılar D - 100 yan yol Beylikdüzü istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre alkollü olduğu iddia edilen Suriye uyruklu Salih Siyaman'ın(23) kullandığı 34 JD 1460 plakalı otomobil, seyir halindeyken aşırı hızdan dolayı kontrolden çıktı. Önce kaldırıma çıkan otomobil, ardından bir alış veriş merkezinin merdivenlerinin altına girerek durdu. Sürücü ile birlikte otomobilde bulunan Ürdün uyruklu Ahmet Sa Elayyan (21) ile Khaled Awad Suleiman Alrafayia (26) araç içinde sıkıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından otomobil içinde sıkışan 3 kişiyi yaralı olarak kurtardı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Ürdün vatandaşı olan 2 kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.


OTOMOBİLİN İÇİNDE ÇOK SAYIDA İÇKİ ŞİŞESİ GÖRÜLDÜ

Alış veriş merkezinin merdivenleri altına girerek hurdaya dönen otomobil, çekici yardımıyla çekilerek kaza yerinden kaldırıldı. Otomobilin içinde çok sayıda boş içki şişesi görüldü.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AvcılarOtomobilAVMTrafik Kazası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Vali Yerlikaya'dan serbest kıyafet açıklaması
Vali Yerlikaya'dan serbest kıyafet açıklaması
Nostaljik tramvay son seferini yaptı
Nostaljik tramvay son seferini yaptı
Silivri'den geri gönderildiler
Silivri'den geri gönderildiler
Nostaljik tramvay 'son' seferlerini yapıyor
Nostaljik tramvay 'son' seferlerini yapıyor
Nefes kesen kovalamaca D-100'de bitti
Nefes kesen kovalamaca D-100'de bitti
Beşiktaş'ta demirli lüks tekne battı
Beşiktaş'ta demirli lüks tekne battı
Jandarma kapı kapı dolaşıp yardımları dağıttı
Jandarma kapı kapı dolaşıp yardımları dağıttı
Beykoz'da otomobil denize uçtu
Beykoz'da otomobil denize uçtu
İstanbul'da metro seferlerinde değişiklik
İstanbul'da metro seferlerinde değişiklik

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı