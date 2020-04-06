AVM'nin merdivenleri altına girdi: 2'si ağır 3 yaralı

Kaza, saat 20.30 sıralarında Avcılar D - 100 yan yol Beylikdüzü istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre alkollü olduğu iddia edilen Suriye uyruklu Salih Siyaman'ın(23) kullandığı 34 JD 1460 plakalı otomobil, seyir halindeyken aşırı hızdan dolayı kontrolden çıktı. Önce kaldırıma çıkan otomobil, ardından bir alış veriş merkezinin merdivenlerinin altına girerek durdu. Sürücü ile birlikte otomobilde bulunan Ürdün uyruklu Ahmet Sa Elayyan (21) ile Khaled Awad Suleiman Alrafayia (26) araç içinde sıkıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından otomobil içinde sıkışan 3 kişiyi yaralı olarak kurtardı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Ürdün vatandaşı olan 2 kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.



OTOMOBİLİN İÇİNDE ÇOK SAYIDA İÇKİ ŞİŞESİ GÖRÜLDÜ

Alış veriş merkezinin merdivenleri altına girerek hurdaya dönen otomobil, çekici yardımıyla çekilerek kaza yerinden kaldırıldı. Otomobilin içinde çok sayıda boş içki şişesi görüldü.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.