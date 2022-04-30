Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 13
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.430,55
ALTIN
905,75
DOLAR
14,86
STERLİN
18,70
EURO
15,67
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim...
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Ankara Müzik ve Güzel...
Boğaziçi Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
Boğaziçi Üniversitesi Araştırma Görevlisi...
İstanbul Ticaret Üniversitesi 8 öğretim görevlisi alacak
İstanbul Ticaret Üniversitesi 8...
İstanbul Bilgi Üniversitesi 15 Öğretim Üyesi alıyor
İstanbul Bilgi Üniversitesi 15...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Avcılar’da otomobil 2 kişiye çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

AVCILAR’da otomobilin çarptığı iki kişiden biri öldü, diğeri yaralandı. Kaza anı bölgedeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

30 Nisan 2022 Cumartesi 10:11
Avcılar’da otomobil 2 kişiye çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Üniversite Mahallesi Firuzköy Bulvarı’ndan Esenyurt yönüne giden Oğuzcan Mimaroğlu yönetimindeki 34 BIG 788 plakalı otomobil iddiaya göre yayaya yeşil ışık yandığı sırada yolun karşı tarafına geçmeye çalışan iki kişiye çarptı. Metrelerce savrulan iki kişiden Şura Kılıç (21) olay yerinde hayatını kaybederken, arkadaşı Beyza Kul ise yaralandı. Kaza yapan araç yaklaşık 100 metre ileride durdu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri Kılıç’ın öldüğünü, Kul’un ise yaralandığını belirledi. Şura Kılıç’ın cansız bedeni Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi’ne, Beyza Kul ise Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Araç sürücüsü Mimaroğlu gözaltına alınırken, aynı araçtaki 3 kişi de ifadeleri alınmak üzere polis merkezine sevk edildi. Görgü tanıkları otomobilin kırmızı ışıkta çok hızlı geçtiğini ve çarpma nedeniyle iki kişini metrelerce savrulduğunu belirtti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AvcılarOtomobilYayaKazaTrafik KazasıFiruzköy Bulvarı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eyüpsultan'da minibüs taksinin üstüne devrildi
Eyüpsultan'da minibüs taksinin üstüne devrildi
Beykoz'da TIR devrildi; şoförü öldü
Beykoz'da TIR devrildi; şoförü öldü
Otogarda bayram öncesi otobüslere denetim
Otogarda bayram öncesi otobüslere denetim
İstanbul Havalimanı'na bugün 193 bin yolcu bekleniyor
İstanbul Havalimanı'na bugün 193 bin yolcu bekleniyor
Eminönü’nde bayram hareketliliği
Eminönü’nde bayram hareketliliği
Tuzla Kaymakamı Akça: Patlamada 3 kişi öldü
Tuzla Kaymakamı Akça: Patlamada 3 kişi öldü
Otogarda tatil hareketliliği başladı
Otogarda tatil hareketliliği başladı
10 yıl sahte kimlikle dolaşan cezaevi firarisi İstanbul Havalimanı'nda yakalandı
10 yıl sahte kimlikle dolaşan cezaevi firarisi İstanbul Havalimanı'nda yakalandı
Kaçak göçmenlerin saklandığı 'Şok Evi'ne baskın 
Kaçak göçmenlerin saklandığı 'Şok Evi'ne baskın 

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma