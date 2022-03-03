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Avcılar’da 40 yıl sonra imar planı kabul edilen 100 bin nüfuslu mahallede endişe

03 Mart 2022 Perşembe 15:24
Avcılar’da 40 yıl sonra imar planı kabul edilen 100 bin nüfuslu mahallede endişe

İSTANBUL - Avcılar'da yoğun göç nedeniyle nüfusu 100 bine ulaşan bugüne kadar imar planı bulunmayan Yeşilkent Mahallesi için 10 yıl sonra revize edilen ikinci imar planı İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde (İBB), oy birliği ile kabul edilirken, açıklanan kroki endişeleri beraberinde getirdi. Avcılar'da yürürlüğe girebilmesi için ilçe belediyesinin 1/1000 imar planının hazırlaması gerekirken krokiyi görenler, evlerinin yerine yenisini yaptırıp- yaptıramayacaklarını ve burasının yeşil alan görünüp görünmediğinin endişesine kapıldı.

Avcılar’da yoğun nüfusun görüldüğü Yeşilkent Mahallesi için İBB’de 15 Ekim 2010 tarihinde yapılan oturumda hazırlanan 1/5000 plan 2 bin 370 sayılı karar oylandı. Kabul edilen karar 24 Ocak 2011 ve 24 Şubat 2011 tarihleri arasında 1 ay süreyle askıya çıkarıldı. Kararın kesinleşmesinden sonra uygulanabilir hale gelebilmesi için gereken 1/1000 imar planının Avcılar Belediyesi tarafından hazırlanması istendi. İlçe belediyesi planı hazırlayamazken, geçen 10 yılı aşkın sürede 55 bin olan nüfusun 100 bini bulması nedeniyle İBB’nin hazırladığı imar planı güncelliğini yitirdi. İBB Meclisi’ne geçen yılın sonunda Yeşilkent Yeşilkent Revizyon Nazım İmar Planı oy birliği ile kabul edildi.



ENDİŞE BAŞLADI

İmar planının askıya çıkarılması ardından Yeşilkent'teki İmar Bürosu bu haftanın başından bu yana endişeye kapılan arsa, ev ve bina sakinleri ile doldu. Asılan krokiyi inceleyenlerden bir bölümü evlerinin bulunduğu alanın yeşil alan, okul veya başka bir kamu kuruluşunun yapılacağını görünce paniğe kapıldı. Bunun yanı sıra evlerini yıktırıp yenisini yaptırmak isteyenler de imar barışı ile hak kazandıklarını, yeni imar planı ile evlerini yıktırmalarının halinde yenisini yaptıramayacaklarının söylendiğini belirterek görevlileri soru yağmuruna tuttu.
 

DHA

Son Güncelleme: 03.03.2022 15:26
Anahtar Kelimeler:
AvcılarYeşilkent MahallesiImar Planı
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