Avcılar eski belediye başkanına gözaltı 

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; örgütlü olarak "İhaleye Fesat Karıştırma" ve "Resmi Belgede Sahtecilik" suçlarından aralarında Avcılar Belediyesi görevlilerinin de bulunduğu 27 şüpheliye yönelik operasyon yapıldı. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından İstanbul merkezli Ankara, Antalya, Tekirdağ ve Balıkesir'de yapılan eşzamanlı operasyonda 21 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Gözaltına alınanlar arasında Avcılar eski Belediye Başkanı Handan Toprak'ın da olduğu öğrenildi. Hakkında gözaltı kararı verilen 6 kişinin ise tutuklu olduğu kaydedildi.

SORUŞTURMADAN DETAYLAR

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, Avcılar Belediyesi'nin 2 ihalesiyle ilgili şüpheli Erkan Karaaslan ve birlikte hareket ettiği kişilerin ihaleye fesat karıştırma suçunu işledikleri, ayrıca ihalede görevli belediye personelinin de suça iştirak ettiği yönünde tespitler olduğu vurgulandı. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası tutuklanan Erkan Karaaslan liderliğindeki örgütün yaklaşık 22 milyon TL değerinde toplam 80 kamu ihalesi aldığı, Avcılar Belediyesi'nin ihalelerinde ise yaklaşık maliyet hesaplamaları yapılırken yalnızca Erkan Karaaslan'ın bağlı firmalarda teklifler alındığı kaydedildi. Erkan Karaaslan'ın 15 Temmuz darbe girişimi sonrası gözaltına alınarak tutuklanmasına rağmen süreç boyunca ihalelere "Proje Yöneticisi" sıfatıyla belediyedeki işinin başında gibi gösterildiğinin tespit edildiği de belirtildi.