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Avcılar'daki göçükteki işçi ölümü ile ilgili 3 kişi gözaltına alındı

11 Ocak 2022 Salı 13:56
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Avcılar'daki göçükteki işçi ölümü ile ilgili 3 kişi gözaltına alındı

İSTANBUL - Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında yıktırılan binanın temeli kazılırken meydana gelen göçükte 3 çocuk babası Cemal Eken'in (42) ölümü, İsa Eyice isimli işçinin yaralanmasına neden olan olay ile ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Olaydan sonra önlem amacıyla boşaltılmasına karar verilen bina sakinlerine evlerine dönme izni verildi.

Merkez Mahallesi Talimhane Sokak'ta dün meydana gelen göçükten yaralı çıkarılan İsa Eyice ambulansla Bakırköy'deki Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sinoplu işçi Cemal Eken'in cesedi ise itfaiye ve AFAD'ın çalışması sonucu yaklaşık 4 saat sonra çıkarılabildi. Küçükçekmece Cumhuriyet Savcısı "Taksirle ölüme sebebiyet verme" olayı ile ilgili soruşturma başlatırken, inşaat müteahhiti Metin Kekeçoğlu, ustabaşı Arif Eyice ile kepçe operatörü Sinan Alakuş'un gözaltına alınmasına karar verdi. Üç şüpheli bugün Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. 


 

BOŞALTILAN BİNAYA İZİN

Göçük meydana gelen inşaat alanında bugün hiçbir çalışma yapılmadığı görülürken, inşaatın mühürlenmesinin söz konusu olmadığı, çalışmaların birkaç gün içerisinde tekrar başlayacağı ifade edildi. Avcılar Belediyesi Şehircilik ve İmar Müdürlüğü ekipleri önlem amacıyla boşaltılan hemen bitişikteki 14 daireli 4 katlı binanın riskli olmadığına karar verildi. Bunun üzerine büyük bölümü yaşlı ve gidecek yerleri bulunmayan ailelere dün gece evlerine dönmeleri için izin verildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Göçükteki Işçi ölümüAvcılarGözaltı
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