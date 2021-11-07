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Avcılar'daki çöp evi belediye temizledi

AVCILAR’da annesinin 4 yıl önce vefat etmesinden sonra oturdukları evde hiçbir temizlik yapmayan eski müzisyen Seyran Özvardar’ın çöp yığınına dönen evini belediye işçileri temizledi. 2 yıl önce geçirdiği trafik kazasında iki gözünü kaybeden Özvardar, görevlilere teşekkür etti.

07 Kasım 2021 Pazar 12:19
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Avcılar'daki çöp evi belediye temizledi

Bugüne kadar evlenmeyen Seyran Özvardar, 2017'de annesini kaybetmesinden 2 yıl sonra geçirdiği trafik kazasında iki gözünü kaybetti. Avcılar’daki Gümüşpala Mahallesi’nde bir binanın giriş katında oturan Özvardar’ın evinin çok kötü durumda olduğunu fark eden tanıdık ve komşuları şikayette bulundu. Binaya gelen Avcılar Belediyesi Temizlik İşleri görevlileri, temizlik yapmak istedi  ancak Özvardar, gelen görevlilere izin vermedi. Bunun üzerine Avcılar Emniyet Müdürlüğü’nden yardım istendi. Polis ve belediye görevlileri, kötü amaçları olmadığını, evde temizlik yapmak için geldiklerini belirterek, gözü görmeyen Özvardar'ı güçlükle ikna etti. İçeri giren görevliler borcundan dolayı, su, elektrik veya doğalgazı kesik içi darmadağın evin zemininde kalıplaşmış pislikler olduğunu gördü. Kaba temizliği 2 saatte tamamlayabilen işçiler daha sonra evde dezenfekte çalışması yaptı. 

"AİLEMDEN KALAN BÜYÜK SERVETİ YEDİM"

Görevliler ile sohbet ederken müzisyen olduğunu, iki yıl önce geçirdiği kazada dudağının ve burnunun çatladığını, gözlerinin göremez hale geldiğini belirten Seyran Özvardar , "Eve arkadaşlarım geliyor, yiyip içip giderken ‘Yarın gelir temizleriz’ diyorlar. Bir daha da gelmiyorlar. Ben gündüzleri burada durmam. Yıldız Parkı’na giderim, mezarlıklarda dolaşmayı, güvercinlere yem atmayı severim. Eve akşamdan akşama gelirim. Benim çok güzel bir hayatım vardı. Elimin açıklığından mahvoldum.  Ailemden kalan büyük serveti yedim. O parayı tutsam yemin ederim en az 3.5 milyon TL’ydi. Aksaray’da koca bir konak, Nişantaşı’nda bir ev, Şarköy’de bir arazi vardı, hepsini yedim. Parayı sevmem. Maaşı alırım, 1.5 günde hepsini yerim.  Bazısı da sabaha kadar 'Dolar mı alsam, sterlin mi, yeni bir cenaze çıkmış evi kelepir acaba onu mu alsam?’ diyen böyle tipler var. Benimki de kötü. Yastık altı edemem. İnsan kara gün için biraz parayı bir yere saklamalı onu yapamıyorum" diye konuştu.

GÖREVLİLERE TEŞEKKÜR ETTİ

Seyran Özvardar, görevlilere defalarca teşekkür ederken, Kadıköy’den dönerken kendisine yardımcı olarak evine kadar getiren bir gencin evini görünce çok şaşırdığını, temizlenmesi için belediyeye başvuracağını söylediğini, görevlilerin bu sayede gelmiş olabileceğini söyledi. Komşuları,  Seyran Özvardar’ın yıllarca birlikte yaşadığı annesinin vefat etmesinden sonra evde hiçbir temizlik yapılmadığını, kendilerinin de durumu ile ilgili çeşitli yerlere başvurduklarını söyledi. 

"ÇOK KÖTÜ DURUMDA"

Üst katta oturan Cengiz Duru, "Evin halini görmüşsünüzdür. Çok kötü durumda. 7 yıldır komşum. Bir yerlerde barındırılması için başvurmayı teklif ettik, kabul etmedi. Biz de evinden gelen pis kokulardan rahatsızız. Annesi öldükten sonra detaylı temizlik yapılmadı. Geleni gideni yok. Evinde doğalgaz, elektrik, su yok. Kış mevsiminde evinde nasıl yaşıyor bilemiyorum" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Çöp EvCopEvAvcılar
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