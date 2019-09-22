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Avcılar'daki 3 katlı kedi evleri kaldırılıyor 

AVCILAR'da belediyenin mahallelerdeki parklara 4 yıl önce kediler için yerleştirdiği 3 katlı villa barınaklar, kedi ölümlerinin çoğalması üzerine kaldırılıyor. 

Avcılar'daki 3 katlı kedi evleri kaldırılıyor 

AVCILAR'da belediyenin mahallelerdeki parklara 4 yıl önce kediler için yerleştirdiği 3 katlı villa barınaklar, kedi ölümlerinin çoğalması üzerine kaldırılıyor. 

22 Eylül 2019 Pazar 10:16
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Avcılar'daki 3 katlı kedi evleri kaldırılıyor 

Avcılar Belediyesi'nce yapılan açıklamada,  "Avcılar ve çevre ilçelerden kedi evlerimize kontrolsüzce hasta kediler bırakılmıştır. Bırakılan bu minik dostlarımızın hastalıklarını diğer kedilere bulaştırması sonucu son iki yıldır kedi evlerimizde ölümler çoğalmıştır.  Tüm kedi evleri kaldırılarak yerlerine daha küçük barınma evleri ve su mama kapları konulacaktır." denildi.  Kedi evlerinin gönüllü bakıcıları ise,  kedilerin kış öncesi sokağa terk edildiğini öne sürerek karara tepki gösterdi.


10 MAHALLEYE YERLEŞTİRİLMİŞTİ


Avcılar Belediyesi, 2015 yılında kış mevsiminde yağıştan, yaz aylarında sıcaktan ve her türlü dış tehditten etkilenen kediler için 10 mahalleye ahşap malzemeden hazırlanan kedi evi olarak nitelenen '3 Katlı Villa Barınaklar' yerleştirdi.  Veteriner İşleri Müdürlüğü Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde muayene edilen, hasta ise tedavi edilen, dişi ise kısırlaştırılan ve aşıları yapılan kedilerin bu barınaklara bırakılmasının ardından son dönemde ölümler görülmeye başladı. Avcılar Belediyesi, bu konuda yaptığı açıklamada, özellikle Ambarlı Meydanı'ndaki kedi evindeki ölümleri doğrulanırken, buradaki kedi evinin son iki yılda 'Maksadının dışında kullanıldığı' ifade edildi. 'Önemli Duyuru! Kamuoyunun dikkatine' başlıklı açıklamada şöyle derildi:

"İlçemiz genelindeki kedi evleri, kedilerin kendilerini  tehlikede hissettiği zaman barınabilecekleri, doğal yaşam alanlarında yiyecek bulamadıklarında her türlü ihtiyaçlarını giderebilecekleri veteriner hekimin kısırlaştırma ve bakımlarını sağladığı yaşam alanları oluşturmak amacıyla kurulmuştur. Mahallelerimizde bulunan özellikle Ambarlı Meydanı’ndaki en büyük kedi evimiz son iki yıldır maksadının dışında kullanılmıştır. Avcılar ve çevre ilçelerden kedi evlerimize kontrolsüzce hasta kediler bırakılmıştır. Bırakılan bu minik dostlarımızın hastalıklarını diğer kedilere bulaştırması sonucu son iki yıldır kedi evlerimizde ölümler çoğalmıştır. Bu maksatla ilçe genelindeki tüm kedi evleri kaldırılarak yerlerine daha küçük barınma evleri ve su mama kapları konulacaktır. Vatandaşlarımızdan isteğimiz, kedileri yukarıda bahsedilen durumlar vuku bulduğunda kedi evlerine terk etmek yerine rehabilitasyon merkezine teslim etmeleridir."


KEDİLER EVSİZ KALDI

Ambarlı Meydanı'ndaki kedi evi ve demir kafesi geçen hafta öğle saatlerinde zabıta nezaretinde görevlendirilen ekip tarafından kesilerek götürüldü. Buradaki kedi evinin gönüllü bakıcısı Mustafa Hayta, belediyenin aldığı kararı hemen uygulamasına şaşırdığını söyledi. Hayta, Hayta, "Bu minik yavrular soğuk kış günü nerede barınacak. Evsiz kalan kediler arasında kısırlaştırılmayanlar ve gebe olanlar da var" dedi.

Merkez Mahallesi'ndeki Öğretmen Hakkı Doğan Parkı'nın bir köşesindeki kedi evinin ilk günden bu yana gönüllü bakıcısı Yıldız Urhan da  gününün büyük bölümünü geçirdiği masum hayvanların kış mevsimi öncesi açıkta bırakılması kararına şaşırdığını söyledi. Emekli aylığının önemli bölümünü kedileri doyurmak ve zaman zaman da tedavi etmek için harcayan eski bankacı Urhan, temizliğinden bakımına kadar tüm ihtiyaçları ile ilgilendiği bu kedi evinin kaldırılmasının yanlış olacağını ekledi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AvcılarKediKedi Evi
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