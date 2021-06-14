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Avcılar'da zehirlendikleri iddia edilen 4 köpekten biri öldü

14 Haziran 2021 Pazartesi 16:22
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Avcılar'da zehirlendikleri iddia edilen 4 köpekten biri öldü

AVCILAR'da zehirlendikleri iddia edilen 4 köpekten biri öldü, 3'ü tedaviye alındı. Avcılar Tahtakale Mahallesi'ndeki sokak hayvanlarını besleyen çevre sakinleri, dün akşam bir çöp kutusunun yanında 4 köpeğin hareketsiz yattığını fark etti. Köpeklerin nefes almakta zorlandıkları ve ağızlarında köpükler çıktığı görülünce durum, Avcılar Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bildirildi. Gelen ekipler, 4 köpeği yaptıkları ilk müdahalenin ardından Avcılar Belediyesi’ne bağlı bakımevine götürdü. Ancak durumu ağırlaşan 1 köpek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 3 köpek ise tedaviye alındı. Köpeklerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

HAYKURDER üyesi Dilek Özkan, "Geç saatlerde, arkadaşlarım Avcılar Tahtakale’de 4 köpeğin zehirlendiğini ve can çekiştiğini söyledi. Bunun üzerine ilk olarak belediye ekiplerine ulaşmaya çalıştık ama maalesef uzun süre ulaşamadık. Hayvanlardan bir tanesinin durumu ağırlamıştı. Hayvanların, İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'ne sevkini istedik. Ona da muhalefet ettiler ve bakımevine göndereceklerini söylediler. Bakımevinde hayvana yapılacak müdahaleler için çok kısıtlı imkanlar var. Buraya götürmemekte ısrarcı oldular. Hayvanlar önce bakımevine alındı. Gecikmeler yüzünden hayvanlardan bir tanesi hayatını kaybetti. Üç tanesinin durumu iyi" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AvcılarKöpekZehirlenme
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