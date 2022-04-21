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Avcılar'da yıkımla başlayan zorunlu tahliye

AVCILAR'da kentsel dönüşüm nedeniyle yıkılmaya başlanan binada çalışmalar sürerken, hemen yanında bitişik düzen inşa edilen apartmanın kolonları çatladı. Ortaya çıkan bu gelişme üzerine 5 katlı apartmanda yaşayanlar tahliye edildi. 

21 Nisan 2022 Perşembe 11:07
Avcılar'da yıkımla başlayan zorunlu tahliye

Kentsel dönüşüm kapsamında Denizköşkler Mahallesi'nde bulunan bir binanın yıkılmasına karar verildi.  Yıkım firması 2 hafta önce yaklaşık 40 yıllık olduğu tahmin edilen binanın işlemlerinin tamamlanmasından sonra iş makineleri ile gelerek, yapıyı yıkmaya başladı. İlk gün ekipler tarafından binanın bir kısmı yıkıldı. Bina bekçisi Ayhan Çetin, bir sonraki gün sabah saatlerinde hemen arka sokakta bulunan, vatandaşların yaşadığı 5 katlı apartmandan sesler duydu. Çetin, durumu yıkım firmasına bildirdi. 

KOLONLARI ÇATLAYAN APARTMAN TAHLİYE EDİLDİ

Avcılar Belediyesi'nde görevli uzman ekipler, gün içerisine gelerek seslerin geldiği apartmanda inceleme yaptı. Yapılan çalışmalarda apartmanın zemininde kayma olduğu tespit edilirken, kolonların da çatladığı belirlendi. Bunun üzerine apartmanda yaşayanlar tahliye edildi. Eşyalarını alamayan apartman sakinleri olayın şokunu yaşarken, bazı aileler gidecek yerlerinin olmadığı belirterek karara tepki gösterdi. Dairelerdeki eşyaların daha sonra belediye ekipleri tarafından kontrollü bir şekilde tahliye edildiği öğrenildi.

"İŞ YERİMİZE GİRMEYE KORKAR OLDUK"

Binada çatlayan kolonları fark ederek olası bir faciayı önleyen bina bekçisi Ayhan Çetin, "Görevliler geldi inceledi. Hemen yıktırılmasına karar verdi. Ancak, işlemler bir türlü bitirilemedi. Bizim yıkım da durdu" dedi.

Yıkım firmasında görevli Ali Erbek, "7 katlı binanın yıkımını yaparken ön taraftaki binanın kolonunun da çöktüğünü öğrendik. Ondan sonra bina tahliye edildi.  15 gündür bekliyoruz. Belediye binayı yıkmamıza izin vermiyor şuan. İzin verilirse 2 binayı da yıkacağız" diye konuştu. 

Sokakta iş yeri bulunan Erman Akın, "İlk bina yıkımına başlandı. Arka sokaktaki yapışık diğer binanın dengesi bozuldu ve kolonu çatladı. Biz de iş yerimize girmeye korkar olduk. Müşterimiz gelmez oldu. Bürokratik işlemlerin tamamlanmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AvcılarKentsel DönüşümBinaTahliyeYıkım
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