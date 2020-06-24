Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Fenerbahçe'den Obradovic açıklaması
Fenerbahçe'den Obradovic açıklaması
Camiler cemaatle namaza açılıyor
Camiler cemaatle namaza açılıyor
Meksika'da 7.4 büyüklüğünde deprem
Meksika'da 7.4 büyüklüğünde deprem
İbrahim Kalın'dan kritik görüşme
İbrahim Kalın'dan kritik görüşme
MSB: 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
MSB: 6 PKK'lı terörist etkisiz...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Avcılar'da trafik kazası

AVCILAR'da sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarptı. Kazada sürücü ağır yaralandı

24 Haziran 2020 Çarşamba 09:11
2 Okunma
Avcılar'da trafik kazası

Kaza, sabaha karşı 04.00  sıralarında Avcılar D-100 Karayolu Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 CPY 917 plakalı otomobil, seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere vurdu. Sürücü otomobilde sıkışırken kazayı gören vatandaşlar yardıma koştu. Yaralıya ilk müdahaleyi sağlık personeli olan Hilmi Özel yaparken haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansa alınan yaralı hastaneye kaldırıldı.

SAĞLIK PERSONELİ MÜDAHALE ETTİ

Kazayı görüp yardıma koşan sağlık personeli Hilmi Özel kazayı; “Biz sağ şeritten ilerliyorduk, D-100 Karayolu üzerinde giden arkadaş birden sağ tarafa doğru kırdı. Biz de hemen durduk. Ben de sağlıkçıyım hemen müdahale ettik. Şanslı ki ambulans hemen arkasındaydı. Hemen müdahalesini yaptık, hastaneye sevkini sağladık" şeklinde anlattı.

Polis kazayla ilgili çalışma başlattı

DHA

Son Güncelleme: 24.06.2020 09:12
Anahtar Kelimeler:
AvcılarOtomobilTrafik Kazası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Esenyurt'ta sele kapılan kadını kurtaran esnaf konuştu
Esenyurt'ta sele kapılan kadını kurtaran esnaf konuştu
Ekrem İmamoğlu: Bu sorunu inşallah bu yaz bitireceğiz
Ekrem İmamoğlu: Bu sorunu inşallah bu yaz bitireceğiz
İşte yağmur ve dolu İstanbul'a böyle girdi!
İşte yağmur ve dolu İstanbul'a böyle girdi!
Çatalca'da hortum
Çatalca'da hortum
Üsküdar'da yollar göle döndü
Üsküdar'da yollar göle döndü
Evcil hayvan piyasasında kuş stokları azaldı
Evcil hayvan piyasasında kuş stokları azaldı
Yakıp yıkma, eylem olaylarını tasvip etmiyoruz
Yakıp yıkma, eylem olaylarını tasvip etmiyoruz
Silivri'de 4 kaçak yapı yıkıldı
Silivri'de 4 kaçak yapı yıkıldı
Parkta öldürülen gencin katil zanlısı yakalandı
Parkta öldürülen gencin katil zanlısı yakalandı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı