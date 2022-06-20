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Avcılar'da trafik ışıklarında cinayet

AVCILAR'da trafik ışıklarında duran korsan taksiye arkadaki otomobilden inen iki kişi tarafından ateş edildi. Saldırıda ağır yaralayan Oğuz Bora Tunç (46) hastanede hayatını kaybetti. 

20 Haziran 2022 Pazartesi 10:00
Avcılar'da trafik ışıklarında cinayet

Mustafa Kemal Paşa Firuzköy Bulvarı'nda, dün saat 15.30 sıralarında Yusuf Erkekdağ yönetimindeki 34 FP 8661 plakalı otomobil, trafik ışıklarında kurşunlandı. 34 JD 6317 plakalı otomobilden inen üç kişi, korsan taksi olduğu belirtilen aracın arka koltuğundaki Oğuz Bora Tunç'a ateş ettikten sonra, aynı araçla hızla uzaklaştı. Sırtına isabet eden kurşunla ağır yaralanan Tunç, çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırıldı. Tunç tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


KORSAN TAKSİ ŞOFÖRÜ ŞÜPHELİLERİ TANIDI

Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri saldırıya uğrayan korsan taksi şoförü Yusuf Erkekdağ'ın ifadesini aldı. Tunç'un kendisine 100 TL vererek, Sefaköy'e götürmesini istediğini, durdukları sırada Doğuş D. ile Arda D. isimli kişilerin yanlarına gelerek ateş ettikten sonra uzaklaştıklarını anlattı. Erkekdağ, şüphelileri tanıdığını ifade etti. 


ÖNCE VURDULAR, SONRA HASTANE ÇEVRESİNDE TURLADILAR

Şüphelilerin Tunç'un hastaneye kaldırılması ardından da, hastane çevresinde birkaç tur attıkları belirlendi. Polis bölgede yaptığı araştırmada saldırıda kullanılan otomobili aynı mahallede bir sokakta terk edilmiş halde buldu. Polis, saldırıda öldürülen Tunç'un 10 ayrı suçtan kaydının olduğunu belirledi. 

Şüphelilerden Doğuş D.'nin (26) 14, Arda D.'nin (24) ise 6 suç kaydının bulunduğu tespit edilirken, olayla ilgili Özkan K. (31) ile kimliği açıklanmayan bir şüpheli aranıyor.  

DHA

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Avcılarda Trafik ışıklarında CinayetAvcılarMustafa Kemal Paşa Firuzköy BulvarıCinayet
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