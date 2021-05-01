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Avcılar'da polis denetiminde izin belgesi uyarısı

Tam  kapanma süresince sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak kişilerin, pazartesi gününden itibaren sadece e-devlet üzerinden alınan izin belgelerini kullanabilecekleri hatırlatıldı.

01 Mayıs 2021 Cumartesi 10:56
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Avcılar'da polis denetiminde izin belgesi uyarısı

Sokağa çıkma kısıtlamalarında oluşturulan denetim noktalarındaki polisler, araçlarda bulunanların izin belgeleri ve kimliklerini incelerken, bu kişilere ellerindeki işveren tarafından düzenlenen belgelerin pazartesi gününe kadar geçerli olduğunu belirtti. Avcılar’daki denetim noktasında belgeleri incelenen kişilere, geçiş izni verilirken görev belgelerinin e-Devlet üzerinden İçişleri Bakanlığı e-Başvuru ekranından alınabildiği hatırlatıldı. Görevliler, pazartesi gününden itibaren tam kapanma sürecinde muafiyet kapsamında bulunan iş yerleri tarafından düzenlenen eldeki mevcut görev belgelerinin geçersiz olacağını, bu nedenle E-devlet üzerinden çıktı alınması gerektiğini ifade etti. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
AvcılarPolisKapanmaKoronavirüsIzinIzin Belgesi
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