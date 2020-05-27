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Avcılar'da plastik fabrikasında yangın

Avcılar'da plastik geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin binanın üzerinde yükseldiği yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

27 Mayıs 2020 Çarşamba 16:47
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Avcılar'da plastik fabrikasında yangın

Yangın, saat 15.30 sıralarında Firüzköy'de bulunan plastik geri dönüşüm fabrikasında çıktı. Binadan dumanların yükseldiğini gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerin haber verdi. Bunun üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Binada kimsenin olmadığı belirlenirken itfaiye ekipleri alevlerin binanın üzerine yükseldiği yangına müdahalede bulundu. Binanın bir kısmını tamamen kaplayan yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Yangının çıkış nedeninin henüz belirlenemediği öğrenildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AvcılarFabrikaYangınİtfaiye
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