Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 17
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1394.37
ALTIN
503.14
DOLAR
8.8682
STERLİN
12.0720
EURO
10.3079
Sürekli İşçi Alımı Yapılacak 
Sürekli İşçi Alımı Yapılacak 
İstanbul Arel Üniversitesi akademik personel alıyor 
İstanbul Arel Üniversitesi akademik...
Bafra Belediyesi Memur Alımı Yapıyor
Bafra Belediyesi Memur Alımı...
Fatih’te satılık arsa
Fatih’te satılık arsa
Ankara Sincan’da satılık daire
Ankara Sincan’da satılık daire
İş fırsatları için hemen tıkla!

Avcılar'da otomobil alev alev yandı

AVCILAR'da otomobil, elektrik aksamından çıktığı öne sürülen yangın sonucu alev topuna döndü. 

04 Ekim 2021 Pazartesi 11:03
5 Okunma
Avcılar'da otomobil alev alev yandı

Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Firuzköy Mahallesi'ndeki Genç Sokak'ta otomobilin motor bölümünden duman yükseldiğini fark eden sürücü aracı park ederek itfaiyeyi aradı. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alev topuna dönen otomobildeki yangını söndürmek için harekete geçti. Ekiplerin müdahale ederek alevleri söndürmesine rağmen otomobil metal yığınına döndü. Otomobilin yanması çevrede bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülere alev topuna dönen otomobil ve söndürme çalışmaları yansıdı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AvcılarOtomobilYangın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Büyükada sakinleri akülü araçların kaldırılmasını protesto etti
Büyükada sakinleri akülü araçların kaldırılmasını protesto etti
Esenyurt'ta alacağı olduğu iş yerini bastı; 3 kişiyi rehin aldı
Esenyurt'ta alacağı olduğu iş yerini bastı; 3 kişiyi rehin aldı
'İstanbul’da kiralar son bir yılda yüzde 50 arttı'
'İstanbul’da kiralar son bir yılda yüzde 50 arttı'
Bağcılar’da kargo minibüsü alev alev yandı
Bağcılar’da kargo minibüsü alev alev yandı
Ballar mahalle sakinleriyle buluştu
Ballar mahalle sakinleriyle buluştu
Minik Dostlar Hayvan Parkı’nın resmi açılışı yapıldı
Minik Dostlar Hayvan Parkı’nın resmi açılışı yapıldı
İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu
İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu
Fatih’te satılık arsa
Fatih’te satılık arsa
İmamoğlu'ndan İSPARK açıklaması
İmamoğlu'ndan İSPARK açıklaması

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma