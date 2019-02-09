Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
yer yer hafif yoğunluklu yağış
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
102452
ALTIN
221.967
DOLAR
5.2449
STERLİN
6.7919
EURO
5.9422
Bankadan çıkan kişiyi gasp eden 4 kişi yakalandı
Bankadan çıkan kişiyi gasp eden...
Malatya'da iki otobüs çarpıştı: 1 ölü, 17 yaralı
Malatya'da iki otobüs çarpıştı: 1...
Kastamonu'da 'sahte para' operasyonu
Kastamonu'da 'sahte para' operasyonu
Barcelona'da tren kazası: 1 ölü, 92 yaralı
Barcelona'da tren kazası: 1 ölü,...
Cem Karaca'nın vasiyetini yerine getirdiğini açıkladı
Cem Karaca'nın vasiyetini yerine getirdiğini...

Avcılar'da kaza yapan motosiklet alev aldı,  2 otomobil yandı

AVCILAR'da ters yöne giren bir otomobil gazete dağıtan motosikletli kuryeye çarptı. Metrelerce sürüklenerek alev alan motosiklet 2 otomobilin yanmasına neden oldu.

Avcılar'da kaza yapan motosiklet alev aldı,  2 otomobil yandı

AVCILAR'da ters yöne giren bir otomobil gazete dağıtan motosikletli kuryeye çarptı. Metrelerce sürüklenerek alev alan motosiklet 2 otomobilin yanmasına neden oldu.

09 Şubat 2019 Cumartesi 09:13
0 Okunma
Avcılar'da kaza yapan motosiklet alev aldı,  2 otomobil yandı

Alev alev yanan otomobiller cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. 

SAĞLIKÇILARDAN YARDIM İSTEDİ

Olay sabah saatlerinde Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Tek yönlü sokağa ters giren bir otomobil karşı yönden gelen motosikletli kuryeye çarptı. Motosiklet sürücüsü yere düşerek hafif şekilde yaralanırken, motosiklet metrelerce sürüklenerek alev aldı. Sızan yakıtla birlikte daha da büyüyen alevler yol kenarına akarak bir otomobilin tamamen bir başka otomobilin ise kısmen yanmasına  neden oldu. Bu sırada sokaktan geçen bir kişi, sokak üzerinde bulunan bir özel ambulans şirketinde çalışan sağlıkçılardan yardım istedi. Sağlık çalışanları daha büyük bir tehlikeyi önlemek için içerisinde oksijen tüpü gibi çok sayıda yanıcı madde olan ambulansları olay yerinden uzaklaştırdı. Yangın söndürme tüpleriyle de alevlere müdahale edildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri  yanan araç ve motosiklete müdahale ederek yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yere düşerek hafif şekilde yaralanan motosiklet sürücüsü ise ambulansla hastaneye götürüldü. Polis ekipleri sokağa güvenlik şeridi çekerek olayla ilgili çalışma yaptı. 

"AMBULANSLARIMIZI KURTARMAYA ÇALIŞTIK"

Yaşanan olayı anlatan ve yangına ilk müdahalede bulunan sağlıkçı Serdar Sekizkardeş, " Camlara vurup biri kaçtı bizi uyandırdı. olay zaten ilk biz müdahale ettik. Araçlara doğru ilerleyen alevlere yangın tüpleri ile müdahale etmeye çalıştık daha sonra itfaiyeyi aradık. Ambulanslarımızı kurtarmaya çalıştık. Motosiklet sürücüsü hafif yaralıydı" diye konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
AvcılarMotosikletKazaOtomobilYangın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çöken binanın enkazında ölenlerin sayısı 16'ya yükseldi
Çöken binanın enkazında ölenlerin sayısı 16'ya yükseldi
Cem Karaca'nın vasiyetini yerine getirdiğini açıkladı
Cem Karaca'nın vasiyetini yerine getirdiğini açıkladı
"Kartal Yuvası"nda ateş eden kişi gözaltına alındı
"Kartal Yuvası"nda ateş eden kişi gözaltına alındı
Kartal Belediyesi: Çöken bina hakkında 'imar barışı' başvurusu var
Kartal Belediyesi: Çöken bina hakkında 'imar barışı' başvurusu var
Pazar günü temeli atılacak
Pazar günü temeli atılacak
Ünlü jokeye 20 yıl hapis cezası
Ünlü jokeye 20 yıl hapis cezası
Kartal'da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor
Kartal'da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor
Fatih'te döküm imalathanesinde yangın
Fatih'te döküm imalathanesinde yangın
Çöken binanın enkazında eğitimli köpekler yardımıyla arama yapıldı
Çöken binanın enkazında eğitimli köpekler yardımıyla arama yapıldı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ