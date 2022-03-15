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Avcılar'da kamyonetteki kargolar yandı

AVCILAR'da kamyonetteki kargolar yandı. Yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

15 Mart 2022 Salı 10:44
Avcılar'da kamyonetteki kargolar yandı

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi, Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde giden 34 JNB 59 plakalı kargo kamyonetinin sürücüsü diğer sürücülerin uyarısı üzerine aracın arka bölümünden dumanların çıktığını fark ederek aracı durdurdu. Hemen yakındaki bir yurttan söndürme tüpleri alınarak alevler kasa bölümündeki alevler söndürülmeye çalışılırken itfaiyeye haber verildi. İtfaiye erleri alev alarak yanan gönderileri su sıkarak kısa sürede söndürdü. Yanan araç bir süre sonra başka yere alınırken yanan ve yere saçılan gönderiler gönderilen başka bir kamyonete alındı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
AvcılarKargoKamyonetYangın
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