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Avcılar'da kalacak yeri olmayanlar otele yerleştirildi

Havaların soğumaya başlaması ile birlikte Avcılar'da kalacak yer bulamayanlar, kaymakamlık tarafından kiralanan iki otelde konuk edilmeye başlandı.

15 Aralık 2020 Salı 09:32
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Avcılar'da kalacak yeri olmayanlar otele yerleştirildi

Kaymakam Kemal İnan'ın talimatı üzerine Emniyet Müdürlüğü ekipleri veya Avcılar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından tespit edilen yaşlı ve kimsesizler dışarıda kalmaktan kurtarılmaya başlandı. Avcılar'da 2 gün içerisinde 6 yaşlı ve kimsesiz otellere yerleştirildi. Avcılar Sosyal Dayanışma Vakfı Müdürü Bilal Yıldız, geçen yıllarda olduğu gibi bu kış mevsiminde de yaşlı ve kimsesiz vatandaşları sokaktan kurtardıklarını söyledi. Yıldız, "Yaşlı ve kimsesiz vatandaşlarımızı yerleştirdiğimiz otellerde tek kişilik odalarda sıcak su, televizyon, tüm imkanları sağlanıyor. Ayrıca filyasyon ekipleri aynı gün gelip Covid-19 testi yapıyor. Sıcak yemek dahil tüm ihtiyaçlarını biz karşılıyoruz. Avcılar'da 2 günde 6 vatandaşımızı yerleştirdik. Otelimiz 60 yataklı. Daha fazla gelirse yine yerleştiririz. Gönül bu sayının artmamasından yana. Ancak, kimsesizlerin kimsesi olmaya devlet olarak devam ediyoruz" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AvcılarEvsizSokak
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