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Avcılar'da kafe, lokanta ve restoranlara metreli denetim

KORONAVİRÜS salgını ile mücadele kapsamında Avcılar'da oluşturulan mobil ekip, lokanta ve restoranlarda metre ile ölçüm yaparak kurallara ne derece uyulduğunu denetledi. Belirlenen 1.5 metre kuralına uymayan iş yeri sahipleri uyarıldı, sosyal mesafe kuralına uymadan yan yana oturanlar da kaldırıldı.

30 Mart 2021 Salı 09:21
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Avcılar'da kafe, lokanta ve restoranlara metreli denetim

Avcılar Kaymakamı Kemal İnan'ın talimatı ile oluşturulan aralarında polis, zabıta ile Tarım ve Orman Bakanlığı görevlisinin de bulunduğu mobil ekipler denetim yaptı. Merkezi yerlerdeki restoran, kafe ve lokantalara giden ekipler, buradaki masaların arasında en az 1.5 metre bulunması ve masalarda birer koltuğun boş bırakılıp- bırakılmadığını denetledi. Bu kurala uymayan iş yerlerine koronavirüs önlemleriyle ilgili genelge hatırlatılırken, gelecek denetimde de uyulmaması halinde cezai işlem yapılacağı bildirildi.  Birçok işyerinde 4 kişilik masaların tamamen dolduğu, bazılarında 5 kişi bulunduğu belirlenirken, masalar arasındaki uzaklık tek tek ölçüldü ve iş yerlerine nasıl masaları yerleştirmesi gerektiği gösterilerek anlatıldı.

SOSYAL MESAFESİZ OTURANLARA UYARI

Araç trafiğine kapalı Marmara Caddesi'nde maskesiz yürüyen veya sigara içenler de uyarılırken özellikle buradaki süs havuzunun etrafında yan yana oturanlar olduğu görüldü. Görevliler bunlara da havuzun kenarında oturmamaları gerektiğini, sosyal mesafe kuralına mutlaka uyulması gerektiğini hatırlattı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AvcılarKoronavirüsDenetimKafeLokanta
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