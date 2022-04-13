Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 11
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.447,02
ALTIN
926,93
DOLAR
14,60
STERLİN
19,03
EURO
15,83
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi...
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi...
KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı
KTO Karatay Üniversitesi Öğretim...
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi 59 öğretim üyesi / elemanı alacak
Alanya Hamdullah Emin Paşa...
Nişantaşı Üniversitesi 174 akademik personel alacak
Nişantaşı Üniversitesi 174 akademik...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Avcılar'da hayırseverlerin yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor

AVCILAR Kaymakamlığı, hayırseverlerin yardımını ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için ekip oluştururken, 1 haftada yaklaşık 350 bin TL tutarında nakdi yardımın yanı sıra 300 gıda kolisini adreslerine teslim etti.

13 Nisan 2022 Çarşamba 11:31
Avcılar'da hayırseverlerin yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor

Kaymakam Kemal İnan, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarının kamu kaynaklarını ihtiyaç sahiplerine iletmenin yanı sıra hayırseverlerin yardımlarını ihtiyaç sahiplerine iletmek için tam destek verdiklerini vurguladı. Avcılar Kaymakamı İnan, "Vakfımızın bu yönüyle bilinirliğini, tanınırlığını anlatmaya koyulduk. Önemli bir mesafe kat ettik. Artık işadamlarımız, hayırseverlerimiz sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfımız ile irtibata geçerek yardımlarını bizim aracılığımızla dağıtma yönünde talepte bulunuyor. Hayırseverlerimize hangi gruptaki ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmak istediklerini de soruyoruz. Kimi öksüz ve yetimleri, kimileri yaşlı, engellileri talep etmekte, kimi de fark gözetmeksizin tüm ihtiyaç sahiplerine dağıtılabileceğini iletmekte. Yardımlarını en kısa sürede ulaştırdıktan sonra kendilerine de bilgi aktarmaktayız" dedi.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Bilal Yıldız, Ramazan ayının ilk haftasında 594 hayırseverin 349 bin 750 TL tutarındaki nakdi yardımının yanı sıra 300 kolilik gıda bağışını, genellikle akşam saatlerinde komşuları bile görmemesi için bizzat evlere götürerek teslim ettiklerini söyledi. Yıldız, "Vatandaşlarımız gerçek ihtiyaç sahibini bulma noktasında bize geliyor. Oluşturduğumuz sistemimiz sayesinde kişilerin aylık gelirlerinden, tüm mal varlıklarına kadar ekonomik durumunu görebiliyoruz. Gelenlere öksüz- yetim, parçalanmış aile, engelliler ve yaşlılar gibi kategorilerdeki ihtiyaç sahiplerinden hangilerine yardım etmek istediklerini soruyoruz. Onların tercihi doğrultusunda  fitre, zekatı veya ayni yardımlarını aynı gün içerisinde alan elin, veren eli görmeyeceği biçimde organize edip ihtiyaç sahiplerine iletiyoruz" şeklinde konuştu. 

Avcılar'da 25 aileye dağıtılmak üzere gıda kolilerini getirip teslim eden Akay Nogay, "Burada ailelerin gerçekten ihtiyaçlı olup olmadığı konusunda ciddi bir araştırma yapılıyor. Geçmişte, yanıltıcı bilgilerle kendilerini yardıma muhtaç gösterenlerle karşılaştık. Buradaki sistem sayesinde oldukça rahatız" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Avcılar KaymakamlığıHayırseverYardımIhtiyaç
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu; 21 gözaltı
İstanbul merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu; 21 gözaltı
Silivri'de jandarmadan kaçak hayvan operasyonu
Silivri'de jandarmadan kaçak hayvan operasyonu
Başakşehir Belediyesi ve Türkmedya’dan iş birliği
Başakşehir Belediyesi ve Türkmedya’dan iş birliği
Bağcılar Belediye Başkanı Çağırıcı, istifa etti
Bağcılar Belediye Başkanı Çağırıcı, istifa etti
Kadınların gizlice videolarını çekip paylaşan 2 kişi gözaltına alındı
Kadınların gizlice videolarını çekip paylaşan 2 kişi gözaltına alındı
Esenyurt’ta İETT otobüsü beton bariyere çarptı
Esenyurt’ta İETT otobüsü beton bariyere çarptı
Ataşehir'de park halindeki kamyon alev alev yandı
Ataşehir'de park halindeki kamyon alev alev yandı
Pendik'te kucağında çocuk bulunan kadına şiddet
Pendik'te kucağında çocuk bulunan kadına şiddet
İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon
İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma