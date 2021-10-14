Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 20
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1416.94
ALTIN
530.42
DOLAR
9.1815
STERLİN
12.5990
EURO
10.6593
Tuzla Liman Başkanlığı gemi satışı yapacak
Tuzla Liman Başkanlığı gemi...
Otobüs hatları kiraya veriliyor 
Otobüs hatları kiraya veriliyor 
Narenciye satışı yapılacak
Narenciye satışı yapılacak
Ulugöl Tabiat Parkı'nda butik otel yapım karşılığında kiraya verilecek
Ulugöl Tabiat Parkı'nda butik...
Dane mısır satışı yapılacaktır
Dane mısır satışı yapılacaktır
İş fırsatları için hemen tıkla!

Avcılar'da geri dönüşüm tesisinde yangın

14 Ekim 2021 Perşembe 10:20
12 Okunma
Avcılar'da geri dönüşüm tesisinde yangın

İSTANBUL - Avcılar'da bulunan geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. 

Avcılar Firüzköy Mahallesi Mezarlıkaltı Caddesi'nde bulunan geri dönüşüm tesisinde saat 07.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tesisi kaplarken, olay yerine polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Tesisin içinde başlayan yangına büyümemesi için işçiler müdahale etti. İtfaiye ekipleri, yangını yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucunda söndürdü. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, tesiste büyük çapta hasar meydana geldi. Yanan tesis drone ile havadan görüntülendi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AvcılarGeri Dönüşüm TesisiYangın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
125 bin sürücüye telefonla konuşmaktan ceza kesildi
125 bin sürücüye telefonla konuşmaktan ceza kesildi
Esenyurt'ta otomobil TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı 
Esenyurt'ta otomobil TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı 
Esenyurt'ta park halindeki 2 TIR alev alev yandı
Esenyurt'ta park halindeki 2 TIR alev alev yandı
Firar eden şüpheli kamyonet kasasında yakalandı
Firar eden şüpheli kamyonet kasasında yakalandı
Motosikletli kuryelerden eylem: Hız puanlaması kaldırılsın 
Motosikletli kuryelerden eylem: Hız puanlaması kaldırılsın 
‘Koşar Adım LÖSEV’
‘Koşar Adım LÖSEV’
"Karşının taksisiyim" diyerek çocuklu yolcuyu almayan taksiciye ceza 
"Karşının taksisiyim" diyerek çocuklu yolcuyu almayan taksiciye ceza 
Ömerli Barajı'nın çevresi çöplüğe döndü
Ömerli Barajı'nın çevresi çöplüğe döndü
"Lions-Cartel" suç örgütünün lideri Bahçelievler'de otelde yakalandı
"Lions-Cartel" suç örgütünün lideri Bahçelievler'de otelde yakalandı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma