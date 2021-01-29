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Avcılar'da balkonları çöken bina 44 gün sonra yıktırıldı

AVCILAR'da süreci tamamlanmadan balkon demirleri sökülmek istenirken iki balkonu birden çöken, 2 işçinin yaralandığı bina 44 gün sonra yıktırıldı.

29 Ocak 2021 Cuma 09:27
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Avcılar'da balkonları çöken bina 44 gün sonra yıktırıldı

Avcılar, Merkez Mahallesi Demir Sokak'ta 1984 yılında yaptırılan kentsel dönüşüm sürecine giren 5 katlı apartmanın 4 ve 5'inci kat balkonları geçen 15 Aralık'ta korkuluklar sökülürken yıkıldı. İki işçinin düşerek ağır yaralandığı olayda balkonların yapımında kullanılan demirlerin büyük korozyona uğradığı ve standartların çok altında kalınlıkta olduğu belirtilmişti. Müteahhit firma dün sabah iş makinelerini getirerek, tehlikeli binayı yıktırdı. Beton kesme makası bulunan iş makinesi tarafından dün öğle saatlerine kadar yarısından fazlası yıkılan binada çalışma akşam tamamlandı. Enkazı birkaç günde kaldırılması beklenen binadaki betonun oldukça kalitesiz olduğu makasın vurulması ile hemen dağıldığı ifade edildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AvcılarBinaYıkım
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