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Atatürk Havalimanı'nda yıkım çalışmaları başladı

Atatürk Havalimanı'nda faaliyetleri sona eren, bazı yer hizmeti şirketlerine ait kargo binalarının yıkımına başlandı. Yıkım, söküm ve taşıma işini üstlenen SMC Yıkım ve Hafriyat Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Çubuk, çalışmalarla ilgili olarak, " Yıkım sadece kargo bölümünde" diye konuştu.

Atatürk Havalimanı'nda yıkım çalışmaları başladı

Atatürk Havalimanı'nda faaliyetleri sona eren, bazı yer hizmeti şirketlerine ait kargo binalarının yıkımına başlandı. Yıkım, söküm ve taşıma işini üstlenen SMC Yıkım ve Hafriyat Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Çubuk, çalışmalarla ilgili olarak, " Yıkım sadece kargo bölümünde" diye konuştu.

18 Kasım 2019 Pazartesi 15:29
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Atatürk Havalimanı'nda yıkım çalışmaları başladı

İSTANBUL - Atatürk Havalimanı, İstanbul Havalimanı'na gerçekleşen büyük taşınmanın ardından tarifeli, tarifesiz ticari yolcu taşımacılığına 7 Nisan'da kapatılmıştı. Bu tarihten itibaren müstakil kargo, bakım-onarım, genel havacılık, özel uçaklar ve devlet uçakları ile yapılan uçuşlara hizmet veren Atatürk Havalimanı'nda kullanılmayan bazı kargo binalarının yıkım çalışmaları başladı.

"2 AYDA BİTECEK"

Yıkımı ihale ile alan SMC Yıkım ve Hafriyat Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Çubuk çalışmaların yaklaşık 2 ayda tamamlanacağını ifade eti. Çubuk, "Atatürk Havalimanı'nın bazı kargo bölümlerini ihale yoluyla aldık. Yaklaşık bir haftadır yıkım devam ediyor. 100 kişilik bir ekibimiz var. Burada çıkan malzemelerin hiçbiri israf olmuyor, geri dönüşüm fabrikalarına gidiyor.  Yaklaşık  2 ayda bu kargo bölümünü bitireceğiz" dedi.

YIKIM SADECE KARGO BÖLÜMÜNDE

Çubuk ayrıca Atatürk Havalimanı'nda uçuşları etkileyecek bir çalışmanın olmadığını da belirterek, "Şu anda Atatürk Havalimanı'nın uçuşlarını engelleyecek hiçbir şey yok. Özel jetler, kargo uçakları ve askeri uçaklar şu anda çalışır vaziyette. Sadece kargo bölümünde yıkım var" diye konuştu. 

Atatürk Havalimanı'nın kargo bölümünde devam eden çalışmalarda yıkım çalışmaları titizlikle yapılıyor. Demir iskeletler parçalanarak vinç yardımıyla istiflenip geri dönüşüme gönderiliyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Atatürk HavalimanıYıkım çalışması
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