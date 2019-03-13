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Atatürk Havalimanı'nda 'tel örgülü' önlem

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ), 7 Nisan'daki taşınmanın ardından ticari uçuşlara kapatılacak olan Atatürk Havalimanı'na, iç ve dış hat terminal binalarının güvenliğinin sağlanması için tel örgüler çekilmeye başlandı.

Atatürk Havalimanı'nda 'tel örgülü' önlem

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ), 7 Nisan'daki taşınmanın ardından ticari uçuşlara kapatılacak olan Atatürk Havalimanı'na, iç ve dış hat terminal binalarının güvenliğinin sağlanması için tel örgüler çekilmeye başlandı.

13 Mart 2019 Çarşamba 15:23
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Atatürk Havalimanı'nda 'tel örgülü' önlem

İSTANBUL - 7 Nisan tarihinden sonra ticari uçuşlara kapatılacak olan Atatürk Havalimanı’nın ilk etapta boşta kalacak olan iç ve dış hatlar terminaller binalarının güvenliği için DHMİ tarafından önlemler alınmaya başladı. Bu  amaçla ilk olarak terminallerin çevre güvenliğin sağlanması için tel örgüler çekilmeye başladı. Bu çalışmaların 7 Nisan tarihine kadar tamamlanacağı öğrenildi. 

İstanbul Havalimanı’na taşınmanın tamamlanmasının ardından Atatürk Havalimanı ticari uçuşlara kapatılacak. Buradan iş jeti, kargo uçakları ve bakıma gelen yolcu uçaklarına hizmek verilecek.

7 NISAN'DAKI TASINMANIN ARDINDAN TICARI UCUSLARA KAPATILACAK OLANÂ ATATURK HAVALIMANI'DA IC VE DIS HAT TERMINAL BINALARININ GUVENLIGININ SAGLANMASI ICIN TEL ORGULER CEKILMEYE BASLANDI. FOTO:ENVER ALAS/ISTANBUL, (DHA)

DHA

Anahtar Kelimeler:
Devlet Hava Meydanları İşletmesiAtatürk Havalimanı
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