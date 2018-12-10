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Atatürk, Galata ve Haliç Metro köprüleri gece deniz trafiğine açılacak

Atatürk (Unkapanı), Galata ve Haliç Metro köprülerinin gece deniz trafiğine açılacağı bildirildi.

Atatürk, Galata ve Haliç Metro köprüleri gece deniz trafiğine açılacak

Atatürk (Unkapanı), Galata ve Haliç Metro köprülerinin gece deniz trafiğine açılacağı bildirildi.

10 Aralık 2018 Pazartesi 16:23
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Atatürk, Galata ve Haliç Metro köprüleri gece deniz trafiğine açılacak

İSTANBUL 

Atatürk (Unkapanı), Galata ve Haliç Metro köprülerinin gece deniz trafiğine açılacağı bildirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Atatürk Köprüsü, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 11 Aralık Salı 00.30-04.30 saatleri arasında araç ve yaya trafiğine kapatılacak. Aynı zamanda; Atatürk, Galata ve Haliç Metro köprüleri, 02.30-03.30 arasında deniz trafiğine açılacak.

Atatürk Köprüsü'nü kullanacak araç ve yayaların, 00.30-02.30 ve 03.30-04.30 saatleri arasında Galata Köprüsü ile Haliç Köprüsü'nü kullanmaları gerekiyor.

Atatürk, Galata ve Haliç Metro köprüleri; 02.30-03-30 saatleri arasında deniz trafiğine açık olacağından araç ve yayaların bu saatler arasında ise Haliç Köprüsü'nü kullanmaları isteniyor.

AA

Son Güncelleme: 10.12.2018 16:26
Anahtar Kelimeler:
HaliçGalataAtatürk (Unkapanı)
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