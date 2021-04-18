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Ataşehir'de zincirleme kaza

Ataşehir'de yan yola girmeye çalışan araç zincirleme kazaya neden oldu

18 Nisan 2021 Pazar 10:53
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Ataşehir'de zincirleme kaza

İSTANBUL (DHA)

Altınşehir'de yan yola girmeye çalışan bir araç, zincirleme kazaya neden olurken, kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza sabah saat 08.00 sıralarında 15 Temmuz Köprü bağlantı yolunda Mustafa Kemal Mahallesi girişinde yaşandı. Köprü istikametine seyir halinde bulunan Ahmet Koçak yönetimindeki 34 TC 2611 plakalı hafif ticari araç, sol şeritten yan yola bir anda girmeye çalışınca Erkan Uluman'ın kullandığı 34 TEJ 56 plakalı taksiye çarparak yan yattı. Hemen arkadan gelen Bülent Altınkaya'ın kullandığı 34 TCP 07 plakalı taksi de, önündeki taksiye vurunca yol bir anda savaş alanına döndü. Kazada 1'i yabancı uyruklu olmak üzere 3 kişi yaralandı. 

Olayın hemen ardından kaza mahalline gelen sağlık ekipleri, önce takside bulunan yaralı yolcu yabancı uyruklu Najia Ouajıh'a müdahale etti. Hafif ticari araçta bulunan yaralılar Ahmet Koçak ve Hakan Akay ise çimlerin üzerinde bir süre bekledi. İlk müdahalesi yapılan yaralılar daha sonra olay yerine takviye olarak gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle 15 Temmuz Köprüsü'ne giden bağlantı yolunda trafik bir süre aksadı. 

Hafif ticari araca ilk çarpan taksinin sürücüsü Erkan Uluman, “Ben şeridimde gidiyordum. Ne olduysa bu aracın bana vurması ile oldu. Daha sonra da diğer taksi bana vurdu" dedi.

Diğer taksinin sürücüsü Bülent Altınkaya ise, "Doblo araç en soldan sağa girmeye çalışınca taksiyle çarpıştı. Ben de onlara çarptım" şeklinde konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AtaşehirZincirleme Kaza
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