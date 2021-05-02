Ataşehir'de satılık daire

Ataşehir'de 89 m2 daire icradan satılık...

İstanbul İl, Ataşehir İlçe, 13084 Parsel, Yukarı Dudullu, 35 Nolu Net 89 m2 Bağımsız Bölüm Satışa konu taşınmaz 460.000 TL kıymeti ile 17 Haziran 2021 tarihinde İstanbul Anadolu 9. İcra Dairesi tarafından açık artırma usulü ile satılacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, İstanbul Anadolu Adalet Sarayı B Blok 4. Kat Mezat Salonu 1 Kartal adresinde yapılacak ihale ile ilgili detaylı bilgi almak isteyenler buradan ulaşabilir.