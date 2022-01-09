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Ataşehir'de kaza

Ataşehir'de geri geri kayan otomobil markete girdi

09 Ocak 2022 Pazar 17:33
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Ataşehir'de kaza

İSTANBUL (DHA)

Ataşehir'de bir sürücü yokuşu çıktığı sırada bilinmeyen bir nedenle otomobilin kontrolünü kaybetti. Panik yapan sürücü otomobilden atlarken, kayan otomobil markete girdi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi.

Kaza İçerenköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre bir otomobilin sürücüsü yokuş çıkacağı sırada bilinmeyen bir nedenle otomobilin kontrolünü kaybetti. Panik yapan sürücü hareket halindeki otomobilden atlarken, geri geri kayan otomobili bir markete girdi. Bu sırada marketteki müşteriler ve çalışanlar büyük korku ve panik yaşadı. Kaza ölen ya da yaralanan olmazken markette ve otomobilde hasar meydana geldi.

DHA

Son Güncelleme: 09.01.2022 17:35
Anahtar Kelimeler:
AtaşehirKaza
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