Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 21
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1147
ALTIN
494.461
DOLAR
8.0699
STERLİN
10.5236
EURO
9.5398
ERCAN KESAL İMZALI ÖDÜLLÜ FİLM ‘NASİPSE ADAYIZ’ VİZYONA GİRİYOR
‘NASİPSE ADAYIZ’ VİZYONA GİRİYOR
KOVAN FİLMİNE CHELSEA FİLM FESTİVALİ’NDEN 6 ÖDÜL
“Beyin pili tedavisinden sonra spor yapılabilir”
“Beyin pili tedavisinden sonra spor...
Aytemiz Alanyaspor liderliği bırakmadı
Aytemiz Alanyaspor liderliği bırakmadı
Flamingolar, İzmit Körfezi'ni renklendirdi
Flamingolar, İzmit Körfezi'ni renklendirdi
İş fırsatları için hemen tıkla!

Ataşehir'de eğlence mekanına koronavirüs baskını: 49 kişiye para cezası

ATAŞEHİR'de  polisin bir eğlence merkezine yaptığı baskında, aralarında kadınların da bulunduğu 49 kişiye, maske ve sosyal mesafe kurallarına uymadıkları gerekçesiyle idari ve para cezası uygulandı. İş yeri sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı.

26 Ekim 2020 Pazartesi 10:08
6 Okunma
Ataşehir'de eğlence mekanına koronavirüs baskını: 49 kişiye para cezası

Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Kayışdağı Caddesi üzerinde bulunan bir eğlence mekanına baskın yaptı. 06.00 sıralarında ekipler, kapalı olması gereken adreste bulunan kişilere sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyl cezai işlem uygulandı. Mekanda bulunanlar işlem için mekandan çıkarılarak polis merkezine götürüldü. Bazı vatandaşların yüzlerini gizlemeye çalıştıkları görüldü. Mekandan çıkarılan bir kişi "Oto tamircisiyim. Arabayı getirdim onu teslim ettiğim sırada polis arkadaşlar geldi" diye konuştu. İşlem yapılan başka bir kişi ise "Müzisyenim. Müzisyenler 5 aydır işsiz" diye konuştu. Maske takmayan ve sosyal mesafeye uymayan 49 kişiye 3 bin 180'er TL para cezası kesildi. İş yeri sahibinin gazetecilere "30 tane garsonum işsiz kaldı. Kaç aydır iş yapamıyoruz" diyerek kendisini savunması ise ilginç anlara sahne oldu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AtaşehirEğlenceKoronavirüsPandemi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Saype’nin dostluk zinciri İstanbul’dan geçti
Saype’nin dostluk zinciri İstanbul’dan geçti
Guram Chıkladze Beşiktaş'ta yakalandı
Guram Chıkladze Beşiktaş'ta yakalandı
Bakan Koca'dan İstanbul'da toplantı trafiği
Bakan Koca'dan İstanbul'da toplantı trafiği
Bağcılar'da boş arsada başından vurulmuş erkek cesedi bulundu
Bağcılar'da boş arsada başından vurulmuş erkek cesedi bulundu
Yazlıkçılar kışın da İstanbul'a dönmüyor
Yazlıkçılar kışın da İstanbul'a dönmüyor
İstanbul hava kirliliği yüzde 12 arttı
İstanbul hava kirliliği yüzde 12 arttı
Polisten kaçtı, 5 metreden atladı, ayağını kırdı
Polisten kaçtı, 5 metreden atladı, ayağını kırdı
Kağıthane'de 3 katlı iş merkezinde yangın
Kağıthane'de 3 katlı iş merkezinde yangın
İstanbul'da yoğun sis etkili oluyor
İstanbul'da yoğun sis etkili oluyor

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma