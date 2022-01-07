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Ataşehir'de dairede yangın

Ataşehir'de elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Evde yaşayanlar kendilerini dışarı atarken, dumandan etkilenen yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı.

07 Ocak 2022 Cuma 11:33
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Ataşehir'de dairede yangın

Yangın 07.00 sıralarında Yenisahra Mahallesi Fatih Caddesi'nde çıktı. İddiaya göre 4 katlı bir binanın 3 katında yaşayan Fatma Gülhan (91) gece üşüyünce elektrikli ısıtıcıyı açtıktan sonra uyudu. Isıtıcının yere düşmesiyle evde eşyalar yanmaya başladı. Dairede yaşayanlar yangını fark ederek dumandan etkilenen 91 yaşındaki kadın ile kendilerini dışarı attı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Korku ve paniğe neden olan yangında dumandan etkilenen Fatma Gülhan ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Binada yaşayan bir kişi, "Ben alt kattaki dairede yaşıyorum. Yaşlı teyzemiz üşüyünce elektrikli sobayı açmış. Soba devrilince halıyı ve eşyalar aynınca yangın çıkmış. 1 kişi hastaneye gitti" diye konuştu.

Polisin yangın ile ilgili soruşturması devam ediyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AtaşehirEvDaireYangınİtfaiye
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