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Ataşehir'de çöp konteynerinde patlama

Ataşehir'de akşam saatlerinde yol kenarındaki çöp konteynerinde büyük bir gürültü ile patlama meydana geldi. Patlamada ölen ya da yaralanan olmazken çevrede park halindeki arabalarda hasar oluştu.

01 Kasım 2020 Pazar 07:38
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Ataşehir'de çöp konteynerinde patlama

Patlama saat 20.00 sıralarında Fetih Mahallesi Karaman Çiftlik Yolu caddesi üzerinde bulunan bir çöp konteynırında meydana geldi. Büyük bir gürültü ile meydana gelen patlama çevrede paniğe neden oldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Patlamanın yaşandığı yere çıkan bütün sokaklar şerit çekilerek yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Patlamanın meydana geldiği noktada bomba imha uzmanları ve olay yeri inceleme ekipleri incelemelerde bulundu.

Patlama olduğu anda oradan geçen Mustafa Seyrek yaşananları; “Arkam dönük gidiyordum, işten eve geliyordum. Olay yerinden yaklaşık olarak yüz metre ilerideydim, çok büyük basınçlı bir patlama geldi. Kendimi o panikle yere attım resmen. Geri döndüğümde çok kalabalık vardı, biraz ilerde bekledim. Sonra polisler geldi, bu şekilde şeride aldılar. Yaralı yoktu ama çöp konteyneri paramparça olmuştu. Bir arabanın arkasında hasar vardı" şeklinde anlattı.

VALİLİK PATLAMA İLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI

Ataşehir'de çöp konteynerinde meydana gelen patlama ile ilgili İstanbul Valiliği bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada; “ Bugün saat 20.00 sıralarında Ataşehir ilçemiz Fetih Mahallesi Karaman Çiftlik Yolu caddesindeki bir çöp konteynerinde mahiyeti henüz tespit edilemeyen bir patlama meydana gelmiştir. Patlama neticesinde konteynerin yanında bulunan bir araçta çok küçük çapta maddi hasar oluşmuştur" denildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AtaşehirCopKonteynerPatlama
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