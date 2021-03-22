Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 9
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1422
ALTIN
439.531
DOLAR
7.9104
STERLİN
10.8190
EURO
9.4005
Yeminli Meslek Mensupluğu Sınav İlanı
Yeminli Meslek Mensupluğu Sınav...
23 öğretim üyesi alacak
23 öğretim üyesi alacak
45 zabıta memuru alacak
45 zabıta memuru alacak
İstanbul Aydın Üniversitesi 60 öğretim üyesi alacak
İstanbul Aydın Üniversitesi 60...
İstinye Üniversitesi 61 Akademik Personel alıyor
İstinye Üniversitesi 61 Akademik...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Askerden izne gelen gencin şüpheli ölümü

Esenyurt'ta gece saatlerinde birkaç gün önce askerden izne geldiği öğrenilen 26 İdris Ö. 14 katlı binanın 9. katındaki dairede ölü bulundu. Gencin şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. 

22 Mart 2021 Pazartesi 08:12
5 Okunma
Askerden izne gelen gencin şüpheli ölümü

Olay Esenyurt Gökevler Mahallesi'nde gece saat 21.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, birkaç gün önce askerden izne geldiği öğrenilen İdris Ö.'ye telefon ile ulaşamayan yakınları Özdemir Sokak'ta bulunan 14 katlı binanın 9. katındaki daireye gelerek kapıyı çaldı. Dairenin kapısı açılmayınca, yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çilingir yardımıyla girdikleri dairede İdris Ö.'yü hareketsiz bir halde buldu.  Olay yerinde hazır bulunan sağlık ekipleri yaptığı incelemede İdris Ö.'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri İdris Ö.'nün bulunduğu dairede detaylı olay yeri çalışması yaptı. Binanın güvenlik kameralarını da inceleyen polis ekipleri çevredeki vatandaşlardan da olay hakkında bilgi topladı. 


AİLESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Ölüm haberini alan İdris Ö.'nün yakınlarının olay yerinde sinir krizi geçirdi.  Polis ekiplerinin çalışmasının ardından İdris Ö.'nün cansız bedeni cenaze aracıyla Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AskerIzinVefatEsenyurt
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Barajlarda doluluk oranı yüzde 65'e ulaştı
Barajlarda doluluk oranı yüzde 65'e ulaştı
İstanbul'da gece çamur yağdı
İstanbul'da gece çamur yağdı
İstanbul'da trafik yoğunluğu
İstanbul'da trafik yoğunluğu
İstanbul'da jandarmadan terör operasyonu
İstanbul'da jandarmadan terör operasyonu
İBB'de çalışan 45 bin işçi için toplu iş sözleşmeleri imzalandı
İBB'de çalışan 45 bin işçi için toplu iş sözleşmeleri imzalandı
"BKS, projesine aykırı imalatlara sahip olan yapılara karşı faydalı olacak"
"BKS, projesine aykırı imalatlara sahip olan yapılara karşı faydalı olacak"
Toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi
Toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi
İstanbul'da terör operasyonu
İstanbul'da terör operasyonu
İmamoğlu şehitlikteki tepkiyle ilgili konuştu
İmamoğlu şehitlikteki tepkiyle ilgili konuştu

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma