Arnavutköy’de ormanlık alanda ceset bulundu

Arnavutköy Boğazköy yolunda, saat 19.00 sıralarında, ormanlık alanda mantar toplayan bir grup ceset gördü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Yapılan incelemelerde cesedin 38 gündür ormanlık alanda olduğu belirlendi. Başından silahla vurulmuş şekilde bulunan cesedin Kadir Sütçü’ye ait olduğu tespit edildi. Ayrıca cesedin yanında "Annemin ölümünden sonra acısına katlanamıyorum" yazılı not bulundu. İlk belirlemelere göre intihar olduğu değerlendirilen olayla ilgili soruşturma başlatıldı.