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Arnavutköy'de villaya sahte içki operasyonu

Arnavutköy'de kiraladıkları bir villayı sahte içki imalathanesine dönüştüren 4'ü yabancı uyruklu toplam 7 kişi yakalandı.   

Arnavutköy'de villaya sahte içki operasyonu

Arnavutköy'de kiraladıkları bir villayı sahte içki imalathanesine dönüştüren 4'ü yabancı uyruklu toplam 7 kişi yakalandı.   

29 Haziran 2019 Cumartesi 12:20
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Arnavutköy'de villaya sahte içki operasyonu

İSTANBUL, (DHA)

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri gelen ihbarları değerlendirerek sahte ve kaçak içki konusunda çalışma başlattı. Polis ekipleri yaptığı çalışmalarda  Arnavutköy'de bir villanın kiralanarak  sahte içki imalathanesine çevrildiğini tespit etti. Fiziki ve teknik takibini tamamlayan polis ekipleri 14 Haziran'da villaya baskın düzenledi. Yapılan baskında villada bulunan Remzi Ç., Mustafa D., Musa B. ve Özbekistan uyruklu Mahmut M., Cesur K., Murat M. ve Aziz M.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Sahte içki imalathanesi olarak kullanılan villada yapılan aramalarda bin 169 şişe sahte ve kaçak içki, bin 280 litre metil alkol, bin 200 sahte bandrol, 4 milyon 640 bin etiket, 21 bin 100 şişe kapağı, 2 bin 250 boş içki şişesi, 4 litre anason yağı ve sahte içki imalatında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Ayrıca, kaçakçılık polisleri, şüphelilerin sahte içkileri pazarlamak için kullandığı kapalı kasa kamyonete de el koydu. 

Vatan Caddesi'nde bulunan Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde ki işlemleri tamamlanan 4'ü yabancı uyruklu toplam 7 kişi çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Kaçakçılık ekiplerinin yaptığı operasyon polis kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
ArnavutköyVillaSahte IçkiOperasyonİstanbulönce Vatan
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