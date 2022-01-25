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Arnavutköy'de hamile kadını doğuma itfaiye yetiştirdi

25 Ocak 2022 Salı 14:17
Arnavutköy'de hamile kadını doğuma itfaiye yetiştirdi

İSTANBUL - Arnavutköy'de hamile kadını taşıyan ambulans yolda kalınca yardım itfaiyeden geldi. İtfaiye ekiplerinin araçlarıyla Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne götürdüğü Mevüde Kızği isimli kadının, kızı dünyaya geldi. Anne ve kızının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Arnavutköy Boğazköy'de 22 yaşındaki Mevüde Kızği'nin doğum sancıları başladı. İhbar üzerine sağlık ekipleri, hamile kadını ambulansa alarak Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne doğru yola çıktı. Ancak ambulans, yoğun hava muhalefeti nedeniyle yolda kaldı. Hamile kadının yardımına itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye aracına alınan Mevüde Kızği, doğuma 5 dakika kala Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne yetiştirildi. Mevüde Kızği'nin hastanede kız çocuğu dünyaya geldi. Anne ve bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

DHA

Son Güncelleme: 25.01.2022 14:21
Anahtar Kelimeler:
Hamile Kadını Doğuma Itfaiye YetiştirdiArnavutköyİstanbul
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