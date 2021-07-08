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Arnavutköy'de çakmak gazı patladı: 3 yaralı

ARNAVUTKÖY'de bir fabrikanın bahçesindeki konteynerin içine giren 3 genç, çakmak gazı tüpünün patlaması sonucu feci şekilde yandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. 

08 Temmuz 2021 Perşembe 11:16
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Arnavutköy'de çakmak gazı patladı: 3 yaralı

Olay, gece saatlerinde Arnavutköy Anadolu Mahallesi'ndeki bir tekstil atölyesinin bahçesinde meydana geldi. E.E., T.A. ve A.V. isimli 18 yaşından küçük 3 genç, fabrika bahçesindeki konteynerin içine girdi. İçeride bir süre kalan 3 genç, iddiaya göre çakmak gazı tüpünün patlaması sonucu bir anda alevlerin arasında kaldı. Can havliyle alevler içindeki konteynerden dışarı çıkan 3 genç, panik içinde fabrika bahçesinden dışarı kaçmaya çalıştılar. 

PEŞLERİNDEN KOŞAN KÖPEKLERİ BAHÇEYE ATTILAR

Kaçarken peşlerinden koşan köpekleri ise atölyenin bahçesine fırlatan 3 gencin o anki görüntüleri güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.  Konteynerin içinde meydana gelen patlamayla birlikte vücutlarında ciddi yanıklar oluşan gençler, kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. Vücutlarında ciddi yanıklar meydana gelen 3 gencin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Arnavutköyçakmak GazıGazPatlama
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