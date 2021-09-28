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Arnavutköy'de aynı kavşakta 79. kaza 

ARNAVUTKÖY'de açılışı 7 ay önce yapılan ve defalarca meydana gelen kazalar nedeniyle adeta mahalle sakinlerinin korkusu haline gelen Egemen Caddesi'ndeki kavşakta 79. kaza yaşandı.

28 Eylül 2021 Salı 10:41
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Arnavutköy'de aynı kavşakta 79. kaza 

Kazada bir hafriyat kamyonu ile hafif ticari araç çarpıştı. Hafif ticari araç içerisinde sıkışarak ağır yalanan sürücü, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırılırken, mahalle muhtarı Ercan İka, sürekli kazaların yaşandığı kavşakla ilgili bir an evvel çözüm bulunmasını istedi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Arnavutköy Adnan Menderes Mahallesi Egemen Caddesi üzerinde meydana geldi. 34 LR 6051 plakalı hafriyat kamyonu ile Yılmaz A. yönetimindeki 60 RC 829 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kaza sonrasında Yılmaz A. araçta sıkışarak ağır yaralandı. Kaza sonrası olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu Yılmaz A. sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin kaza yerinde ilk müdahaleyi yaptıkları Yılmaz A., daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine kaldırılan Yılmaz A.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, açıldığı günden bugüne 79. trafik kazasının yaşandığı kavşak ile ilgili mahalle muhtarı tepki gösterdi. 

"ŞOFÖRÜ DEĞİŞTİRDİLER" İDDİASI ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Bir kişinin ağır yaralandığı kaza sonrası polis inceleme yaparken bir vatandaşın kazayı gördüğünü ve hafriyat kamyonu şoförünün başkası olduğunu söylemesi üzerine kamyon şoförü olduğu iddia edilen kişi arasında tartışma yaşandı. Kazayı gördüğünü iddia eden vatandaş, kamyon şoförünün başka birisi olduğunu, kaza olduktan sonra birilerini arayarak şoförleri değiştirdiklerini iddia etti. Görgü tanığı olduğunu söyleyen kişinin iddiaları üzerine ortalık gerildi taraflar arasında tartışma meydana geldi. Polis tarafları güçlükle sakinleştirerek ifadeleri alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü.

MUHTARDAN 79. KAZA TEPKİSİ

Egemen Caddesi'nin 7 ay önce trafiğe açıldığını söyleyen ve açıldığı günden bugüne 79 kez kaza yaşandığını söyleyen Adnan Menderes Mahalle Muhtarı Ercan İkan; "Geçtiğimiz günlerde burada kaza olmuştu o zamanda söylemiştik ama ne yaparsak yapalım buraya bir kasis veya hız kesici koyulmuyor. Buradan yarım saat önce okullar dağıldı öğrenciler gitti bu yolla alakalı hiçbir yetkili bize kulak vermiyor artık sesimizi duyun" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ArnavutköyKavşakKazaTrafik Kazası
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