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Arnavutköy Belediyesi, 1071 çocuk yazara geleceğin kapılarını açıyor

Arnavutköy Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Bilim Kültür ve Sanat Günleri başladı. Etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

Arnavutköy Belediyesi, 1071 çocuk yazara geleceğin kapılarını açıyor

Arnavutköy Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Bilim Kültür ve Sanat Günleri başladı. Etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

21 Mayıs 2019 Salı 15:59
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Arnavutköy Belediyesi, 1071 çocuk yazara geleceğin kapılarını açıyor

İSTANBUL -  Arnavutköy Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 5’inci Geleneksel Bilim Kültür ve Sanat Günleri başladı. Etkinliğe Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Dağ da katıldı. Etkinliğin 1’inci kısmında 3 yıldır devam eden Çocuk Yazarlar ve Genç Kalemler etkinliğine 1071 çocuk yazar katıldı.  Geleceğin yazarları, Başkan Baltacı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Dağ’a yazdıkları kitapları hediye etti.

Etkinliğin 2’nci kısmında ise ilçede bulunan okullardaki öğrencilerin bilimsel ve sanatsal projeleri sergilendi. Açılış töreninde öğrenciler İstiklal Marşı’nı işaret dili ile söylediler. 3 gün sürecek olan bilim şenliğinde 75 stant ve okulların ürettiği bilimsel, kültürel etkinlikler yer alıyor.
 

“İLERDE YAZAR OLMAK İSTİYORUM”
 

15 kişilik bir ekiple kitap yazan öğrencilerden Fatih Çelik “Kitabımız özlemle alakalı bir kitap. Önceki sene sonbahar isimli kitabımızla 1’inci olmuştuk. Kitabımız içinde özlemle alakalı kâh güldüren kâh ağlatan hikâyeler var. Hoş bir kitap oldu. Bunu okuyanlar da büyük keyif alacak. İlerde de yazar olmak istiyorum” dedi

“1071 ÇOCUĞUMUZUN ÜRETTİĞİ ESERLERİN KİTAP HALİNE GETİRİLMESİNE YARDIMCI OLDUK”

Etkinliğe katılan ve çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Baltacı, “Bugünkü etkinliğin 2 bölümü var. Önceki yıllarda başlattığımız çocuklarımızın yazarlık serüvenleri ile ilgili teşvik edici bir çalışmamız var. Her yıl çocuklarımızın sayısı artarak gelişti. Bu yıl 1071 çocuğumuzun kendi dünyalarında ürettikleri eserlerin kitap haline getirilmesine yardımcı olduk. Etkinliğimizin 2’nci kısmı ise geleneksel olarak devam eden ve bu yıl 5’incisi yapılan Bilim ve Sanat Günleri oldu. Burada da ilçemizde bulunan tüm okullardan öğrencilerin yaptığı bilimsel ve sanatsal ürünleri görüyoruz. Çok güzel çalışmalar var. Ülke çapında ödül alan projeler ve ürünler var. Bu sayıların artarak ilerlemesini diliyorum” ifadelerini kullandı.


“ÇOCUKLARIMIZIN YAZMA YETENEĞİNE DESTEK OLUYORUZ”

Bugün çocukların günü olduğunu söyleyen İlçe Milli Eğitim Müdürü Dağ da şunları söyledi:


“1071 çocuğumuzla geleceğin kapılarını açıyoruz. Arnavutköy’de 60 bin öğrencimiz var. Bu öğrenciler arasından süzülen, seçilen ve yazma kabiliyeti olan çocuklarımızı keşfettik. Onlar kitaplarını yazdılar. Ve biz de öğrencilerimizi bu kitapların içinde bulduk. Geleceğin yazarlarının bu çocuklarımız arasından çıkacağına inanıyoruz. Çocuklarımızın bu yeteneklerini destekliyoruz. Bununla alakalı büyük bir projemiz var. Projemiz kapsamında kalıcı olacak şekilde çocuklarımızın yazma yeteneğine destek oluyoruz. Atölyelerimiz var ve yazma yeteneği olan çocuklarımıza orada eğitim veriyoruz. Yazarlık, senaryo yazma, diksiyon atölyesi gibi atölyelerde eğitimlerimiz var. Orada çocuklarımızın gelişiminde katkıda bulunuyoruz. Ayrıca çocuklarımızın yazdığı kitapları İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzde bir okul yayınları müzesi yaptık. Bütün okullarımızın eserleri orada kalıcı olarak sergileniyor. Arnavutköy’ün gelişiminde bu eserler somut olarak bulunuyor.”

DHA

Anahtar Kelimeler:
Arnavutköy Belediyesiİlçe Milli Eğitim Müdürlüğü1071 çocuk Yazara Geleceği
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