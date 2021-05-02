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Arnavutköy açıklarında tekne alabora oldu

Bir kişi 2 saat yüzerek kıyıya ulaştı, 1 kişi kayıp 

02 Mayıs 2021 Pazar 10:56
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Arnavutköy açıklarında tekne alabora oldu

İSTANBUL (DHA)

Rumeli Feneri'nden denize açılan içinde 2 kişinin bulunduğu tekne, Arnavutköy, Karaburun Sahili açıklarında alabora oldu. Bir kişi 2 saat boyunca yüzerek kıyıya ulaşarak kurtulurken, kaybolan bir kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. 

Edinilen bilgiye göre; Rumeli Feneri'nden Çatalca'ya bağlı Kıyıköy Sahili'ne gitmek üzere 2 kişi balık tutmak amacıyla tekneyle dün saat 17.00 sıralarında denize açıldı. Tekne, Karaburun Sahili açıklarında henüz bilinmeyen bir nedenle su almaya başladı. Hızla su alan tekne alabora olunca teknedeki 2 kişi can yeleklerini giyerek suya atladı.  60 yaşındaki Yşahıs yaklaşık 2 saat boyunca yüzerek Karaburun Sahili'ne çıkmayı başardı ancak ismi henüz öğrenilemeyen arkadaşı gözden kayboldu. Sağlık ekipleri, şahsı ambulansla Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada tedavi altına alınan şahıs daha sonra Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. 

Sahil Güvenlik ekiplerinin dalgıçlar yardımıyla Karaburun ve Ormanlı Köyü açıklarında denizde kaybolan 28 yaşındaki kayıp kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ArnavutköyTekne Alabora
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