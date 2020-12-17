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ARANAN 348 KİŞİ YAKALANDI

İstanbul'da, 39 ilçede 'Yeditepe Huzur Denetimi' gerçekleştirildi. Denetimde çeşitli suçlardan aranan 348 kişi ile 105 yoklama kaçağı yakalandı.

17 Aralık 2020 Perşembe 09:23
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ARANAN 348 KİŞİ YAKALANDI

Denetimlere polis helikopteri havadan destek verirken, narkotik köpekleri de araçlarda uyuşturucu araması yaptı. İstanbul'da, 39 ilçede aynı zamanda 'Yeditepe Huzur Denetimi 2020/26' denetimi gerçekleştirildi. Denetimler kapsamında Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri 77 noktada 652 personel ile denetim yaparken bir polis helikopteri ve 2 Deniz Limanı Şube botu da de ekiplere havadan ve denizden destek verdi.

Denetimlerde 89 bin 545 kişinin GBT sorgulaması yapılarak çeşitli suçlardan aranan 348 kişi ile 105 yoklama kaçağı yakalandı. 27 ruhsatsız tabanca ve tüfek ile 215 fişek, 18 gram uyuşturucu madde 3 bin 332 adet uyuşturucu hap ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği tespit edilen 44 bin 567 TL, bin 582 Dolar ve 175 Euro ele geçirildi.

Denetimde 12 bin 517 araç ve 128 motosiklet kontrol edilirken 629 araç ve motosiklete işlem yapılarak toplamda 23 araç trafikten men edildi ve 120 bin 342 para cezası uygulandı.

DHA

Son Güncelleme: 17.12.2020 09:24
Anahtar Kelimeler:
İstanbulHuzurOperasyonPolis
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