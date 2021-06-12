Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 25
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1461
ALTIN
506.251
DOLAR
8.3655
STERLİN
11.8243
EURO
10.1213
Samet Zili : Evde Saç boyamak Tehlikeli
Samet Zili : Evde Saç...
74 adet safkan arap tayı satılacak
74 adet safkan arap...
Nijerya Büyükelçiliğinden ihale ilanı
Nijerya Büyükelçiliğinden ihale ilanı
Antalya’da Buğday Satış İhalesi
Antalya’da Buğday Satış İhalesi
32 adet iş yeri ihaleyle kiraya verilecek
32 adet iş yeri...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Anzelika'nın son sözü “Please'' olmuş

Ukraynalı fotomodel Anzelika Srabiants'ın (33) birlikte yaşadıkları rezidansın balkonundan düşüp ölmesinin ardından tutuklanan köpek eğitmeni sevgili Burak Ercan'ın, genç kadının son anlarını videoya aldığı ortaya çıktı. 'Please' (Lütfen) diye bağırdığı duyulan kadının düşme anının da yer aldığı öğrenilen görüntüye savcılık el koydu.

12 Haziran 2021 Cumartesi 16:46
3 Okunma
Anzelika'nın son sözü “Please'' olmuş

Burak Ercan ifadesinde, “Ataşehir'de bir restorana gidip yemek yedik, alkol aldık, eğlendik. Taksiyle eve dönerken kıskançlığı nedeniyle tartıştık. Anzelika bana yumruk attı. Eve geldiğimizde de tartışma devam etti. Sonra da balkona çıktı. Ben de cep telefonu videosunu açtım"  dedi.

Sancaktepe Abdurrahmangazi Mahallesi'ndeki lüks bir sitede Ukraynalı fotomodel Anzelika Srabiants'ın ünlülerin köpek eğitmeni sevgilisi Burak Ercan ile yaşadığı evin balkonundan düşüp, ölmesiyle ilgili detaylara DHA ulaştı. Edinilen bilgiye göre; Anzelika Srabiants ve sevgilisi, eğlenmek için Ataşehir'de bulunan bir restorana gidip, yemek yedi. Alkol alan çift, Ercan'ın iddialarına göre kıskançlık krizine girdi. Eve dönmek için taksiye binen çift tartışmaya başladı. Ukraynalı model, Ercan'a yumruk atarak, kaşını yardı. Çift eve vardıktan sonra da olay gerçekleşti.

"TAKSİDE BANA YUMRUK ATTI KAŞIMI YARDI "

Genç kadının ölümünün ardından 'Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan ve sevk edildiği adliyede, 'kasten öldürme' suçundan tutuklanan Burak Ercan ifadesine, “Anzelika Srabiants kız arkadaşım olur. Akşam Ataşehir'de bulunan bir restorana giderek, yemek yedik. Daha sonra da alkol aldık. Bu sırada kıskançlık nedeniyle tartışmaya başladık. Restorandan çıktıktan sonra taksiye bindik. Bu sırada da tartışma devam etti. Anzelika bana yumruk attı. Kaşımı yardı. Kendi evime gitmek istiyorum dediğinde de taksiden indik. Anzelika ayakkabısını çıkararak, koşmaya başladı. Ben de peşinden gittim. İkna ederek benim evime gitmek için taksiye bindik. Eve geldiğimizde de tartışma devam etti. Ben de lavaboya girdim. Çıktığımda balkondan kendini sarkıttığını gördüm. Hemen cep telefonu videosunu açarak, kayıt yapmaya başladım. Sonra ben de balkona giderek yukarıya çekmek istedim ancak başaramadım. Beşinci kat balkondan aşağı düştü" dedi.

2 DAKİKA VİDEO ÇEKMİŞ

Burak Ercan'ın,  Anzelika Srabiants'ı cep telefonuyla çektiği videoya incelenmek üzere el konuldu. Ukraynalı modelin korkuluklardan tutunurken sadece ellerinin görüldüğü 2 dakikalık videodan genç kadının, 'Burak Burak' diye seslendiği,  Burak Ercan'ın da İngilizce olarak “Come come" (gel gel) yanıtı verdiği, son olarak da Anzelika Srabiants'ın 'Please, please' (Lütfen lütfen) diye bağırdığının tespit edildiği öğrenildi. Videoda kadının aşağı düşmesinin de görüldüğü öğrenildi.

Videonun yanı sıra site güvenlik kamera kayıtlarına da savcılık tarafından el konuldu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Anzelika SrabiantsUkraynaFotomodelBurak Ercan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Kurum: 1197,2 metreküp müsilajı temizledik
Bakan Kurum: 1197,2 metreküp müsilajı temizledik
AYRINTILAR ORTAYA ÇIKIYOR
AYRINTILAR ORTAYA ÇIKIYOR
YOLLAR SU ALTINDA KALDI
YOLLAR SU ALTINDA KALDI
Türkiye’nin sembol yapıları kırmızı ışıkla aydınlandı
Türkiye’nin sembol yapıları kırmızı ışıkla aydınlandı
Kızını parka götüren baba öldü
Kızını parka götüren baba öldü
Cadde savaş alanına döndü
Cadde savaş alanına döndü
Kaza yapan vinç sürücüsü: Güneş vurunca mayıştım
Kaza yapan vinç sürücüsü: Güneş vurunca mayıştım
İmamoğlu 'Halk Bakkal' projesini tanıttı
İmamoğlu 'Halk Bakkal' projesini tanıttı
4 ilde 'Nuriş Kardeşler' suç örgütüne operasyon
4 ilde 'Nuriş Kardeşler' suç örgütüne operasyon

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma